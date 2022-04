Covid oggi Abruzzo, 1.982 contagi e 1 morto: bollettino 6 aprile

(Adnkronos) – Sono 1.982 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 aprile in Abruzzo, secondo i numeri dell’ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto. I nuovi casi, di età compresa tra 3 mesi e 100 anni, portano il totale dall’inizio dell’emergenza, al netto dei riallineamenti, a 32.6601. Dei positivi odierni, 1.281 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti, che registra un nuovo caso (si tratta di una 90enne della provincia di Teramo) sale a 3.116. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità dell’Abruzzo.

Rispetto a ieri, altri 1.926 guariti. Sono 309 i pazienti (-14 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 17 (+2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 42.354 (+67 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.282 tamponi molecolari e 10.812 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 13,13%.