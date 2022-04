Covid, Lopalco: “Rinviare a giugno stop mascherina al chiuso”

(Adnkronos) – “Abbandonare l’uso della mascherina al chiuso a maggio non è una buona idea. La circolazione virale resterà probabilmente su livelli elevati per la maggior parte del mese. Sarebbe più prudente spostare questa decisione in avanti a giugno”. Lo spiega all’Adnkronos Salute l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di igiene all’Università del Salento.

In alternativa, “anche eliminando l’obbligo, sarebbe importante che si continuasse a sensibilizzare i cittadini su una misura, quella della mascherina, che costa davvero un piccolo fastidio ma che funziona bene nel ridurre la circolazione virale”, conclude Lopalco.