Covid Lombardia oggi, 8.782 contagi e 12 morti. A Milano 2.882 casi

(Adnkronos) – Sono 8.782 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 2 aprile 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 12 morti che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 39.280. Il numero dei ricoverati è in calo nelle terapie intensive, 2 in meno, 40 sono quelle occupate, mentre aumenta negli altri reparti, 8 in più, che porta il totale dei ricoverati a 1.078.

Per quanto riguarda le singole province, a Milano sono stati segnalati 2.882 casi, a Bergamo 576, a Brescia 1.088, a Como 486, a Cremona 289, a Lecco 365, a Lodi 136, a Mantova 475, a Monza e Brianza 765, a Pavia 448, a Sondrio 92 e a Varese 883.