Covid Italia, Sileri: “Mascherina via dal prossimo mese, ma tenerla in tasca”

(Adnkronos) – “Auspicabilmente il prossimo mese” diremo addio all’obbligo di mascherine al chiuso. “Staremo più tempo all’aperto perché la stagione lo consentirà, ma sarà sempre utile tenerla in tasca, io stesso farò così e lo consiglio. All’occorrenza così come mi metto gli occhiali per leggere o per guidare la sera metterò la mascherina in caso ci siano assembramenti senza vergognarmene, senza se e senza ma”. Così il sottosegretario alla Salute Pier Paolo Sileri, ospite di ‘Timeline’ su SkyTg24.

“La situazione volge verso un ottimismo ormai stabilizzato, oggi tiriamo un sospiro di sollievo – ha detto Sileri – Siamo progressivamente fuori dalla pandemia, anche se vedremo per tutto il 2022 ancora delle battaglie contro il virus, ma andiamo verso la fine della pandemia e il passaggio a una fase endemica. Al momento siamo in una fase di transizione, ma è un fatto che andiamo verso una endemia e ottobre sarà la prova del 9”.

Secondo Sileri, “è chiaro che abbiamo ancora delle settimane in cui vediamo un trend un po’ in crescita o stabilizzato, o una lenta discesa ma inesorabilmente il virus sta retrocedendo proprio grazie alla vaccinazione. Ci sono ancora oscillazioni settimanali nei ricoveri, ci sono sempre varianti che circolano, varianti ricombinanti, ma i vaccini ad oggi, sebbene stiano stati creati sul vaccino originario, funzionano molto bene almeno contro la forma grave della malattia”.