Covid e Omicron, vaccino adattato a variante in uso in Germania da settembre

(Adnkronos) – Un vaccino adattato alla variante Omicron del covid inizierà a essere somministrato in tutta la Germania a settembre, secondo quanto affermato dal ministro della Salute Karl Lauterbach al giornale Bild am Sonntag. Lauterbach ha detto che il fatto che nuove varianti emergano continuamente rende “sempre più difficile per noi prepararci alle mutazioni”.

“È abbastanza possibile che arriverà una variante altamente contagiosa come Omicron e mortale come la Delta. Sarebbe una variante assolutamente micidiale”, ha affermato.

L’incidenza nazionale di sette giorni in Germania è scesa sotto 1.000 nuove infezioni per 100.000 abitanti questa settimana per la prima volta da gennaio. L’Istituto Robert Koch ha riportato 876,5 nuove infezioni per 100.000 persone sabato.