CoStar Group acquisisce Business Immo, servizio di informazioni leader in Francia per l’industria degli immobili commerciali

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–CoStar Group, Inc. (NASDAQ: CSGP), fornitore leader di marketplace immobiliari online, informazioni e analisi per il settore delle proprietà commerciali e residenziali, oggi ha annunciato l’acquisizione di Business Immo, il principale servizio di informazioni per l’industria immobiliare commerciale francese.

Business Immo è stata fondata nel 2004 e si è rapidamente sviluppata come fonte di informazioni online con copertura nazionale sul mercato francese degli immobili commerciali. Oggi Business Immo è ampiamente riconosciuta come fornitore leader di informazioni digitali sulle proprietà commerciali in Francia, con oltre 300.000 visitatori unici ogni mese, tra cui broker, investitori, costruttori e finanziatori. Rinomata per le notizie online e per le riviste cartacee di grande impatto, Business Immo ha ampliato il suo portafoglio di prodotti per includere formazione, addestramento e conferenze di settore. La pubblicazione vanta oltre 2.000 società abbonate e 100.000 follower sui social.

L’acquisizione di Business Immo costituisce un’importante aggiunta al crescente team di notizie globali di CoStar Group, che offre una copertura quotidiana in tutti gli Stati Uniti e in Canada, Regno Unito e Germania, e anche tramite Hotel News Now, il servizio informativo dedicato all’industria alberghiera internazionale di CoStar. Forte di oltre 235.000 abbonati e di 19.000 articoli pubblicati nel 2021, CoStar news è tra le maggiori reti di notizie immobiliari al mondo, a livello nazionale e internazionale. I giornalisti di CoStar di recente hanno ottenuto otto premi, tra cui tre medaglie d’oro, dalla National Association of Real Estate Editors, la principale organizzazione per il giornalismo immobiliare negli Stati Uniti.

“Con l’acquisizione di Business Immo aggiungiamo un ulteriore asset di qualità elevata alla nostra presenza internazionale in piena espansione”, è stato il commento di Andrew C. Florance, fondatore e Chief Executive Officer di CoStar Group. “Siamo attivamente impegnati nella realizzazione di notizie, informazioni e dei nostri marketplace in Europa; la Francia, con transazioni di investimento del valore stimato di 40 miliardi di euro all’anno, è tra i mercati immobiliari più importanti al mondo. Esiste una stretta interconnessione tra notizie e informazioni sugli immobili commerciali, e per CoStar Group questa relazione è molto importante, dato che il valore delle notizie che offriamo richiama le persone verso la piattaforma. Business Immo offre servizi informativi indipendenti di altissimo livello e vanta un’eccellente reputazione tra intermediatori, proprietari, enti finanziari e altri attori del mercato immobiliare. Siamo entusiasti di accogliere in CoStar Group il team di Business Immo, incluso il suo stimatissimo team manageriale che continuerà a dirigere l’attività”.

“Entrando a far parte di CoStar Group, Business Immo dà il via a una nuova fase del proprio sviluppo”, ha dichiarato Sandra Roumi, Président Déléguée di Business Immo. “La nostra strategia fondata su notizie, eventi e formazione nel comparto degli immobili commerciali si completa alla perfezione con CoStar Group. Insieme, punteremo alla crescita nelle nostre attività, con un particolare interesse verso la miglior tecnologia dell’informazione”.

Per ulteriori informazioni su Business Immo visitare il sito BusinessImmo.com.

