Alessandro Greco conduce il nuovo programma Cook40 su Rai2 (9 aprile)

COOK40’ – il nuovo programma in onda dal 9 aprile alle 12.00 su Rai2, condotto da Alessandro Greco, dedicato a coloro che amano la cucina “slow” e la convivialità ma non hanno molto tempo da dedicare ai fornelli. La peculiarità e l’originalità di questo format è raccontata nel suo titolo, sì perché, “40” sono i minuti di cui avremo bisogno per preparare, non un solo piatto, ma un menù composto da: antipasto, primo, secondo, contorno e dessert.

Il programma

COOK40’ mette insieme la cottura tradizionale: fornelli, piastre e forno con la cottura automatizzata dei robot da cucina. Proporrà i suoi menù esplorando l’intero panorama dell’offerta gastronomica oggi a disposizione, passando dalla cucina tipica a quella gourmet, dalla tradizione italiana a quella internazionale non dimenticando quella etnica. COOK40’ è un format tv che insegna a districarsi tra le materie prime, gli utensili e le attrezzature da cucinai con informazioni utili, curiose e divertenti.

In ogni puntata, Alessandro Greco introduce due “concorrenti” che amano cucinare ma che non sono chef professionisti a cui proporrà due menù diversi pensati per essere realizzati in

40’ minuti con la tecnica della cottura mista. Saranno quindi importantissime le tecniche di preparazione della materia, la capacità di utilizzo dei vari sistemi di cottura e il preciso susseguirsi delle azioni per garantire la preparazione delle diverse portate. A giudicare la realizzazione dei menù proposti in puntata ai due protagonisti, una esperta di cucina che valuterà le singole fasi di preparazione, cottura e di riuscita, determinando il vincitore di puntata.

“Cook40’” è un programma realizzato in collaborazione con Triangle.