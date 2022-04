Convene annuncia l’investimento strategico condotto da HBC e Ares Management

La combinazione delle sedi SaksWorks esistenti e future di HBC con Convene crea il più grande business premium flex per riunioni, eventi e luoghi di lavoro a livello globale.

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Convene, il fornitore principale di meeting, eventi e luoghi di lavoro ibridi, ha annunciato oggi di aver completato il suo piano di ricapitalizzazione, condotto da HBC, una società di holding che si trova all’intersezione del settore immobiliare, tecnologico e del commercio al dettaglio, e un fondo gestito dal Private Equity Group di Ares Management Corporation (“Ares”) (NYSE: ARES), un importante manager globale di investimenti alternativi.

Convene gestirà il portafoglio esistente di HBC di spazi flessibili per il lavoro, gli eventi, i ristoranti e le riunioni che si prevede verranno commercializzati con il marchio Convene e rimarranno con il marchio SaksWorks nel frattempo. HBC sarà il proprietario maggioritario dell’entità combinata, con 26 strutture in gestione e decine in più in via di sviluppo, diventando così il più grande operatore di spazio flessibile premium negli Stati Uniti, in Canada e in Europa.

“ Abbiamo realizzato Convene con la mission di elevare l’esperienza della giornata lavorativa. Questo investimento strategico da parte di HBC e Ares offre opportunità immediate di espansione e crescita per la nostra azienda. Siamo entusiasti di collaborare con HBC, che è altrettanto incentrata sulla fornitura di esperienze premium e flessibili per rendere funzionale la forza lavoro distribuita di oggi”, ha spiegato Ryan Simonetti, cofondatore e CEO of Convene. “ Poiché le organizzazioni continuano a promuovere il lavoro ibrido e richiedono ambienti di qualità superiore in cui riunirsi, siamo ben posizionati per cogliere questo momento”.

Convene unisce design, tecnologia e ospitalità per offrire spazi per riunioni ed eventi di qualità superiore che consentano la produttività e la collaborazione aziendali. Convene Studio, una piattaforma di eventi proprietaria virtuale e ibrida, può essere aggiunta a qualsiasi sede Convene o di terze parti per rendere possibili riunioni sicure, ibride e virtuali senza intoppi per un massimo di 10.000 partecipanti virtuali compresi servizi completi di produzione.

La premiata ospitalità tipica di Convene offre il tocco umano sia nel mondo fisico che in quello virtuale. A team di professionisti dedicati sul luogo accolgono ogni ospite e offrono assistenza interna con qualsiasi cosa, dal catering al supporto IT/AV, per garantire esperienze di lavoro senza problemi e personalizzate. Assieme a snack artigianali, tè e caffè da barista a volontà, gli chef di Convene realizzano menu stagionali per ricaricare l’energia creativa in tutte le nostre sedi.

Con l’investimento di HBC e Ares, l’espansione futura di Convene si incentrerà su sedi in importanti ambiti urbani e suburbani. Mentre le aziende stanno ripensando la loro presenza di uffici e le strategie ibride della forza lavoro, i proprietari di immobili commerciali stanno anche ripensando che cosa è richiesto per rimanere competitivi nel mercato dinamico di oggi. Servizi ricercati come opzioni di coworking, offerte gastronomiche in loco, sedi di riunioni ed eventi di alto livello e tecnologia ibrida, un tempo considerati “optional belli da avere”, ora sono un “must have”. Convene è ben posizionata per portare questa soluzione pienamente operativa a un’ampia gamma di partner immobiliari commerciali in tutto il mondo.

“ Ryan e il suo team dirigente hanno 12 anni di esperienza nella costruzione di destinazioni di spicco mondiale per ospitare eventi, riunioni e spazi di lavoro flessibili”, ha detto Hamid Hashemi, COO, HBC Properties & Investments. “ Siamo ansiosi di implementare la nostra visione condivisa in parti del portafoglio immobiliare di HBC, compresa la conversione di alcune delle sue attività in sedi Convene. Con questa transazione, Convene amplierà la sua presenza nei mercati suburbani, dove le persone possono lavorare e incontrarsi più vicino a casa”.

“ Siamo orgogliosi di sostenere Ryan e il team di Convene team nella loro continua crescita, mentre abilitano ulteriormente il futuro del lavoro attraverso spazi ed esperienze innovativi”, ha dichiarato Craig Snyder, Partner e Co-Portfolio Manager di Special Opportunities in Ares Private Equity Group. “ Crediamo che questa transazione aiuterà ad accelerare la posizione di leadership di Convene e siamo impazienti di collaborare con loro mentre realizzano le future opportunità”.

Informazioni su Convene

Convene è il fornitore leader di esperienze premium per riunioni e giorni lavorativi con una rete globale di sedie uffici flessibili. Unendo design, tecnologia e ospitalità per elevare l’esperienza lavorativa moderna, Convene crea gli spazi e le esperienze che aiutano i team ad avere successo. Con Studio, una soluzione tutto all-in-one per eventi digitalmente abilitati, e 23 sedi negli Stati Uniti e a Londra, tra cui spazi per riunioni e luoghi di lavoro flessibili, Convene crea il tuo migliore giorno di lavoro, ovunque esso sia. L’azienda è stata nominata una delle 100 aziende più promettenti d’America da Forbes e un Best Workplace da Inc. e Fortune Magazine.

Informazioni su HBC

HBC è una holding di investimenti e aziende all’intersezione di tecnologia, attività di vendita al dettaglio e settore immobiliare.

È il proprietario di maggioranza di società iconiche di e-commerce: Saks, una destinazione leader online per la moda di lusso; The Bay, un mercato canadese di e-commerce; e Saks OFF 5TH, un’azienda di e-commerce di lusso off-price che offre le migliori marche ai prezzi migliori. Queste aziende sono state costituite come società operative separate nel 2021. HBC è proprietaria anche di Hudson’s Bay, la società operativa per i negozi Hudson’s Bay, e di SFA, l’entità che gestisce le sedi fisiche di Saks Fifth Avenue, e O5, la società operativa per i punti vendita Saks OFF 5TH.

Con beni che coprono i mercati più importanti e le migliori location in tutto il Nord America, HBC possiede o controlla—interamente o con partner in joint venture—circa 40 milioni di piedi quadrati di superficie affittabile lorda. HBC Properties and Investments, l’attività di portafoglio immobiliare e di investimenti della società, gestisce questi beni oltre ad altre offerte immobiliari, compresa Streetworks Development, la sua divisione di sviluppo immobiliare.

Fondata nel 1670, HBC è la società che opera continuativamente da più tempo in Nord America e ha sede in New York e Toronto. Per maggiori informazioni, visitare: www.hbc.com.

Informazioni su Ares Management Corporation

Ares Management Corporation (NYSE: ARES) è uno dei principali gestori di investimenti alternativi globali che offre ai clienti soluzioni di investimento primarie e secondarie complementari nelle classi di attività del credito, del private equity, dell’immobiliare e delle infrastrutture. La società mira a fornire un capitale flessibile per sostenere le imprese e creare valore per i nostri stakeholder e all’interno delle nostre comunità. Collaborando tra i nostri gruppi d’investimento, miriamo a generare rendimenti d’investimento coerenti e interessanti in tutti i cicli di mercato. Al 31 dicembre 2021, la piattaforma globale di Ares Management Corporation disponeva di circa 2.100 dipendenti operanti in Nord America, Europa, Asia Pacifico e Medio Oriente e circa 314 miliardi di dollari di attività in gestione, come rettificato per l’acquisizione da parte di Ares Management della piattaforma Infrastructure Debt di AMP Capital, chiusa il 10 febbraio 2022. Per maggiori informazioni, visitare www.aresmgmt.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

