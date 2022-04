Concerto primo maggio Roma con Consoli, Vanoni, Ruggeri e Mengoni

(Adnkronos) – Pace e lavoro: sono i due termini scelti per lo slogan del tradizionale ‘Concertone’ del Primo Maggio 2022 a Roma in piazza San Giovanni promosso dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e organizzato da iCompany, che verrà trasmesso in diretta tv su Rai3 nonché su Rai Radio2, a partire dalle 15.30 di domenica 1 maggio fino alle 19 e poi dalle 20 alla mezzanotte.

Nutrita come sempre la partecipazione degli artisti, che saranno presentati sul grande palco dall’attrice Ambra Angiolini, per il quinto anno consecutivo: si va da Carmen Consoli a Ornella Vanoni, da Enrico Ruggeri a Marco Mengoni, da Fabrizio Moro a Clementino, a Luca Barbarossa con gli Extraliscio; e ancora: Max Pezzali, Rancore, La Rappresentante di Lista, Rkomi, Tommaso Paradiso, Claver Gold, Ariete, Coez, Gemitaiz, Colapesce, Willie Peyote, Tommaso Paradiso, Coma_Cose, Le Vibrazioni, Fasma, Hu, Bandabardò, L’Orchestraccia, gli artisti del musical di Riccardo Cocciante ‘Notre Dame de Paris’.

Grazie alla collaborazione con la Siae, unici simbolici ospiti internazionali dell’edizione 2022 del Concertone saranno i Go-A, la band che ha rappresentato l’Ucraina lo scorso anno all’Eurovision Song Contest. Inoltre, sul palco saliranno anche personalità come lo scrittore Stefano Massini, l’attore Claudio Santamaria, i giornalisti Giovanna Botteri e Riccardo Iacona, il conduttore televisivo Valerio Lundini.

Rai Radio2, voce ufficiale del Concerto del Primo Maggio, racconterà in diretta tutto quello che accade sul palco e nel backstage di piazza San Giovanni. A commentare la prima parte del Concertone dalla postazione di Radio2 in piazza saranno Diletta Parlangeli ed Elena Di Cioccio e a partire dalle 20 Gino Castaldo e Melissa Greta Marchetto.

“Dopo due anni di pandemia particolarmente difficili e nell’attuale momento tragico di guerra in Ucraina – sottolineano gli organizzatori – il Concerto del Primo Maggio assume un significato simbolico e profondo: confrontarsi sul presente per affrontare il futuro con responsabilità, visione e speranza”.

Il Concertone 2022 in piazza San Giovanni si svilupperà “come una sorta di racconto collettivo, una narrazione attraversata da tanta musica, ma anche da parole ed emozioni condivise. Una giornata di aggregazione e consapevolezza che possa sollecitare il confronto sui temi che riguardano la nostra vita sociale: lavoro, sicurezza, diritti, sanità, condizione femminile, giovani, tolleranza e accoglienza”.

(di Enzo Bonaiuto)