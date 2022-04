Con Outplayed bwin.tv apre agli eSport

(Adnkronos) – Roma 14 aprile 2022 – Interessanti novità in casa bwin.tv per tutti gli appassionati di sport elettronici: la piattaforma di streaming gratuita che consente agli utenti la visione in rete degli highlights di eventi sportivi implementa i propri servizi con una nuova sezione dedicata agli eSport. Per la produzione di questi contenuti, infatti, è stata siglata un’importante partnership con Outplayed, azienda leader del settore in Italia.



All’interno della sezione saranno disponibili contenuti quali gallery, video e articoli, che spazieranno a 360° nell’ambito degli eSport: contenuti di archivio che ripercorrono i momenti importanti, le squadre storiche o i giocatori che hanno fatto la storia degli eSport, ma anche approfondimenti sui tornei più seguiti e sui giochi più amati con spunti e consigli per chi si vuole avvicinare agli eSport. Inoltre, il logo bwin.tv sarà presente sulla maglia officiale del team come main sponsor.



La società aNc Outplayed nasce nel 2016 e opera nel mercato dei videogiochi competitivi sia in Italia che all’estero. L’azienda è leader in Italia degli eSports e raggiunge tramite i suoi canali offline e online più di 20 milioni di giocatori ogni anno. Con 10 differenti team competitivi e più di 200 atleti eSports abbraccia a 360 gradi tutto il settore videoludico digitale anche grazie all’enorme network di streamer ed influencer partner di aNc Media. “Siamo molto orgogliosi e felici di poter lavorare con una realtà così importante come bwin.tv. Lavoreremo in simbiosi con la loro azienda per creare molteplici contenuti media verticali sul settore degli eSports completando la grande offerta di video presenti sul portale bwin.tv, aprire il nostro mercato anche ad un pubblico più legato al mondo dello sport tradizionale sarà la sfida che abbiamo deciso di cogliere con grande piacere” dichiara Simone Benedetti co-founder di Outplayed.

Anche per bwin.tv, già Premium Partner dei Club di Serie A Cagliari, Genoa, Hellas Verona e Sampdoria e Official Partner della Uefa Europa e Conference League questa ulteriore collaborazione rafforza il percorso intrapreso in questi anni: “La condivisione con gli utenti della nostra passione per lo sport in maniera aperta, disponibile e gratuita è il punto centrale della filosofia di bwin.tv: la partnership con Outplayed, favorisce un salto di qualità della nostra offerta, rivolgendosi a tutti gli appassionati eSport, con l’intento di appassionare chi fruisce già dei nostri contenuti- dichiara Alexis Grigoriadis, Marketing Director di Entain Italia – “Il nostro obiettivo è quello di diventare un punto di riferimento anche per tutti gli eSportivi.”.



