Come mai la giacca blazer donna sta andando così di moda?

Nel corso del tempo, la giacca blazer da donna è diventato un capo immancabile nella moda femminile. Da sempre, il blazer è il simbolo dell’emancipazione femminile e si presenta con un design elegante. Proprio per questo motivo, questo capo riesce ad adattarsi a qualunque look: dall’elegante allo sportivo, dal casual al pretty-chic ecc.

Generalmente, la particolarità dei blazer femminili è quella di essere stretti in vita, per risaltare ancora di più le curve. Tuttavia, esistono molteplici modelli differenti da poter adattare alla vostra forma fisica. Su Allylikes, ad esempio, è possibile trovare blazer oversize, con scollatura, corti ecc.

Soltanto una volta trovato quello più adatto al vostro fisico, sarete libere di abbinare questo capo in qualunque modo vogliate. Pertanto, in questo articolo, andremo a vedere meglio la storia di questo capo e come indossarlo!

La giacca blazer per donna e le sue origini

Prima di capire come indossare un blazer, è importante parlare un po’ delle origini di questo capo. Infatti, questo capo non è un’invenzione del 21° secolo poiché tutto parte nel periodo della Grande Guerra.

In questo contesto storico, le donne incominciarono ad indossare divise da lavoro utilizzando vestiti maschili. La comodità del vestiario maschile ha subito colpito le donne di quel tempo e portò loro a sperimentare più abbinamenti possibili ad essi.

Pertanto, diventò solito vedere donne portare giacche a linea dritta abbinate insieme a semplici gonne. Questo abbigliamento venne considerato “tailleur bellico” poiché il blazer richiamava molti degli elementi militari.

Successivamente, l’ispirazione all’abbigliamento maschile portò alla creazione della giacca blazer donna. Dunque, non si tratta più di capi unisex ma capi pensati esclusivamente per la donna. Le case di moda più conosciute, come Yves Saint Laurent o Chanel, introdussero elementi innovativi in questo capo.

L’obiettivo era quello di differenziarsi dall’abbigliamento maschile e introdurre altre alternative alla moda femminile. Fino ad arrivare a oggi in cui la giacca blazer donna è diventata un must have, donando un tocco di eleganza a qualsiasi abbigliamento.

Qualunque tipo di blazer che puoi trovare su Allylikes, come quelli realizzati in pelle, a quadri o con il colletto, si abbinano perfettamente ad ogni look.

Come indossare ed abbinare la giacca blazer donna?

Arrivati fin qui abbiamo compreso che il blazer è un capo di cui non si può fare a meno. Al giorno d’oggi, ogni donna ne colleziona almeno uno nell’armadio. Tuttavia, la domanda più importante è: “Come posso indossarlo o abbinarlo?”.

Come abbiamo detto prima, la particolarità del blazer è che puoi indossarlo come preferisci. Ciò significa che se, ad esempio, sei un amante del look casual, puoi indossarlo con dei jeans dritti, larghi su cui fare un risvolto.

Con un pizzico di fantasia, puoi rendere ogni tuo look alternativo. Il consiglio che diamo è quello di incominciare con un blazer oversize, come quelli che puoi trovare su Allylikes, poiché avrete più scelta nell’abbinamento.

Inoltre, il blazer oversize ti permette di utilizzarlo quasi come fosse un vestito scegliendo la cintura più adatta. In questo modo, riuscirete ad accentuare le vostre forme e il punto vita e al contempo, avrete un look non troppo elegante adatto per ogni circostanza.