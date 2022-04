Come applicare il trucco: la guida per ottenere il look perfetto

Probabilmente hai guardato riviste, guardato tutorial di trucco e influencer di bellezza, e sei passata attraverso innumerevoli tutorial di bellezza per trovare il look di bellezza perfetto per te. Probabilmente hai passato ore ad assicurarti che le tue sopracciglia siano perfette, che il tuo fondotinta sia sfumato e che il tuo rossetto sia della giusta tonalità.

Ma cosa succederebbe se potessi saltare tutte quelle prove ed errori? E se potessi assomigliare a quegli splendidi artisti del trucco documentati nei tutorial, nelle riviste e su YouTube?

Fortunatamente, internet è pieno di tutorial di bellezza che ti faranno sembrare una professionista in pochissimo tempo.

Creare una base impeccabile

Uno dei passi più importanti nell’applicazione del trucco è preparare il viso. Quando crei una base impeccabile, tutto il resto sarà molto più facile.

Alcuni dei passi più importanti nella preparazione del viso includono il lavaggio del viso, l’esfoliazione e l’idratazione.

La prima cosa da fare è lavare il viso. Assicurati di togliere tutto l’accumulo di sebo in modo da poter applicare più facilmente il tuo prodotto per il trucco. Il lavaggio del viso non solo pulisce il viso, ma aiuta anche a rimuovere tutte le impurità che possono causare l’eruzione cutanea.

E infine, idratare! Idratare non solo aiuta la pelle a sentirsi più liscia, ma può anche aiutare a ridurre l’aspetto di linee sottili e rughe.

Abbina il colore del tuo fondotinta

Scegliere il colore del fondotinta è uno dei passi più importanti nell’applicazione del trucco. Se il tuo fondotinta è troppo chiaro, ti sbiadisce, e se è troppo scuro, può farti sembrare un procione.

Quando stai cercando il tuo fondotinta, devi assicurarti di abbinarlo al tono della tua pelle. Il sottotono della tua pelle determina il colore del tuo viso, quindi quando scegli il tuo fondotinta, vuoi scegliere un colore che si adatti al tuo sottotono.

Quando trovi l’abbinamento perfetto, il tuo viso sembrerà aerografato e senza difetti.

Abbina il colore del tuo ombretto

Abbinare il colore dell’ombretto è anche essenziale per creare un look impeccabile. Il colore del tuo ombretto può farti sembrare spaventoso o elegante, quindi scegli attentamente.

Puoi scegliere un colore che sia vicino al tuo colore naturale degli occhi o scegliere un colore che sia opposto al tuo colore naturale degli occhi.

Contorno e risalto

Il contouring è una tecnica di trucco in cui si crea una base più scura e un highlight più chiaro. È diventata una tendenza così popolare che ci sono palette di contouring disponibili in quasi tutte le collezioni di marchi di bellezza.

Il contouring può darvi un contorno dall’aspetto naturale che starà benissimo su qualsiasi tono di pelle. È importante scegliere la giusta tonalità di bronzer per la tua pelle, perché se si sceglie la tonalità sbagliata, il trucco sembrerà innaturale.

Se stai cercando di imparare come scontornare ma non sai da dove iniziare, ci sono alcune opzioni: – Contorna il naso, le guance e il mento. – Contornare l’attaccatura dei capelli e le tempie. – Contornare l’arco di Cupido.

Prepara il tuo viso

Uno dei passi più importanti nella preparazione del viso è scegliere il pennello giusto. Ci sono molti pennelli tra cui scegliere, quindi è importante assicurarsi di prendere quello giusto per il lavoro.

Puoi scegliere un pennello piatto o un pennello rotondo denso. I pennelli a punta piatta sono ottimi per applicare il fondotinta, mentre i pennelli rotondi densi funzionano meglio per applicare la cipria.

Quando si tratta di ombretto, bisogna assicurarsi che il colore sia pigmentato. Alcuni ombretti sono troppo leggeri, quindi dovrai usare più di uno strato per vedere qualsiasi colore. Se questo è il caso, puoi scegliere una tonalità più scura o usare un primer per ombretti per aiutare l’ombretto a rimanere più a lungo.

Look finale

E con questo, hai imparato l’arte di applicare il trucco.

Naturalmente, c’è sempre spazio per migliorare, quindi assicurati di dare un’occhiata alla nostra collezione di consigli e trucchi.