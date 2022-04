Clear Hydrogen UK produrrà 5.000.000 kg/giorno di idrogeno con il metodo di Proton

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Clear Hydrogen UK Ltd. (CHUK) è lieta di annunciare un ampliamento dell’accordo stretto con Proton Technologies.





Proton dispone del metodo più ecologico e a costo più basso per la produzione di idrogeno pulito (“clear”).

Il piano consiste nel produrre idrogeno pulito utilizzando le ormai vecchie risorse petrolifere offshore del Regno Unito, al tempo stesso catturando grandi quantità di CO2 sotto forma di carbonato solido negli stessi impianti.

Nel 2021, i fondatori di CHUK hanno investito 3,7 mln di dollari canadesi in Proton per ottenere una licenza di produzione di 20 tonnellate al giorno per l’uso nel Regno Unito e in Irlanda. L’ampliamento annunciato oggi è 250 volte più grande, corrispondente a un valore implicito della licenza complessiva pari a 925 mln di $ CAD per 5.000 tonnellate al giorno. I termini prevedono il passaggio del 45% della titolarità di CHUK a Proton, che assicurerà a CHUCK maggiore supporto tecnico e controllo della governance societaria. Inoltre due dei fondatori di CHUK entreranno a far parte del consiglio di amministrazione di Proton.

Hertford King, Presidente del consiglio di amministrazione di CHUK, ha così commentato: “Guardiamo con fiducia ai posti di lavoro e alla sicurezza economica che questo accordo porterà al Regno Unito tramite la tecnologia della rimozione dell’anidride carbonica, a basso costo di Proton per utilizzare le attrezzature, le risorse, il know-how nelle applicazioni offshore e le persone che già sostengono la produzione di energia offshore del Regno Unito. La nostra intenzione è far sì che CHUK sia un fattore importante dell’impegno del Regno Unito a diventare un paese indipendente nel settore dell’energia, con basse emissioni di anidride carbonica, e l’accordo siglato con Proton rappresenta un grande passo nell’aiutarci a conseguire questo obiettivo”.

Ha aggiunto Grant Strem, Presidente del consiglio di amministrazione di Proton Technologies: “La nostra mission consiste nel diffondere in tutto il mondo questa tecnologia dell’energia pulita di straordinaria scalabilità tanto rapidamente quanto sia possibile finanziariamente. Siamo soddisfatti di stringere partnership con gruppi decisivi e abili come CHUK per concludere accordi “offtake” già molto avanti nelle discussioni. Adattare le soluzioni impiantistiche di Proton a strutture offshore rientra facilmente nelle competenze tecniche di esperti britannici e questo accordo con CHUK è una buona notizia per l’ambiente e per l’economia del Regno Unito in generale. Il settore dell’energia ha una valore di circa 10 trilioni di sterline all’anno. Prevediamo di produrre idrogeno a un costo inferiore rispetto al gas naturale; le implicazioni di ciò sono importantissime”.

