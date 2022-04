Claudio Guerrini conduce iBand su Mediaset Infinity. Si tratta di un nuovo format a colpi di note sbarcato dal 20 aprile su Mediaset Infinity per dare a tutti l’occasione di dimostrare il proprio talento.

Una sfida tra band emergenti sulla piattaforma streaming italiana già ricca di contenuti via Internet, sia in diretta che in modalità on demand.

Il programma

IBand si compone di 12 puntate (trovate qui la prima, le successive sono tutte già disponibili su Mediaset Infinity) ed è condotto da Claudio Guerrini e Crisula Stafida, con tre super giudici: Jimmy Sax, uno dei sassofonisti più apprezzati del panorama musicale internazionale, gli amatissimi cantanti Fiordaliso e Marco Carta.

Un mix di brani originali e live per musicisti appassionati, selezionati grazie ad un contest che ha coinvolto gruppi da ogni regione italiana, che pone al centro la canzone e quella voglia di far vibrare gli strumenti. Oggi i canali sono digitali ma i ragazzi si ritrovano ancora nei garage e nelle salette per provare, scrivere, confrontarsi.

IBand si trasforma, quindi, nell’opportunità di dare vita ad un sogno e di alimentarlo, con la speranza di vincere la sfida e, magari, affermarsi con i propri brani originali per portare in tour la propria identità musicale, di fronte agli applausi della platea.

Claudio Guerrini

Fin dai tempi della scuola Claudio si diverte a divertire ogni tipo di pubblico, partendo dai 25 compagni di prima elementare e arrivando ai 225.000 di ‘Modena Park’.

Nella sua carriera radiofonica ha collaborato con Radio Subasio, Radio Kiss Kiss, Radio Rai, RTL 102.5.

Da anni conduce tutti i giorni su RDS e RDS Social Tv, il programma ‘Guerrini & Lanfranchi Show con Roberta Lanfranchi.

Nel 2012, dopo varie esperienze come ospite e opinionista, esordisce come conduttore tv su Rai5 con il talent cinematografico ‘Tutto in 48 ore’.

Seguono presto esperienze con Gold Tv, Odeon Tv e Sportitalia, dove presenta ‘Storyboard’, programma di interviste a grandi protagonisti dello sport. E’ poi un curioso provocatore tra i comici di ‘Eccezionale veramente’su La7.

Per Rai1 è inviato di ‘Buono a sapersi’ e ‘La prova del cuoco’. Dal 2020 collabora con Mediaset, dove conduce tre edizioni di ‘Una Nuova Vita’ su LA5 e il talent ‘iBand’ su Infinity.

Al cinema, dopo un cameo in ‘Un Natale stupefacente’ con Lillo & Greg, è tra i protagonisti di ‘300K’, previsto in uscita nell’estate 2022.

E’ autore del libro ”C’era una (prima) volta”, dove racconta gli esordi di vari personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura. Firma rubriche di tv e musica sulle riviste ‘Vero’ e ‘Ora’.

Animatore dei preshow di molti artisti, tra cui Vasco Rossi, Ligabue, Elisa, R.E.M. e molti altri. La passione per la musica dance lo porta da sempre a esibirsi come deejay nei club e nelle piazze di tutta Italia.

Presenta molti eventi culturali (recentemente il Festival del Cinema di Maratea, il Premio Anna Magnani e alcuni appuntamenti della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia) e convention aziendali in Italia e all’estero.