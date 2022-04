Citofonare Rai2, la puntata del 3 aprile

Anche questa domenica 3 aprile a Citofonare Rai2 saranno molti gli amici che citofoneranno a casa di Paola Perego e Simona Ventura, a partire dalle 11.15 su Rai 2.

Ospiti e anticipazioni della puntata

In studio Enzo Decaro, Sergio Assisi e Barbara Foria, pronti a raccontarsi tra successo, passioni, e tanti aneddoti e momenti di spettacolo.

In puntata ci sarà anche l’incontro con il mitico Totò, magistralmente interpretato da Francesco Paolocci, ormai presenza immancabile nella casa di Citofonare Rai2, che tonerà nella sua città: Napoli.

Come sarà stato accolto dalla sua gente? Cosa sarà successo nel Rione Sanità alla vista del Principe De Curtis?

Non mancherà Simon and the Stars con l’oroscopo della settimana e la musica live della Band “Isola delle rose”. Torna infine Tinto con il gioco Frigo per regalare ai telespettatori i premi in palio.