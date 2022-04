Citofonare Rai2: la puntata del 17 aprile

Sarà una speciale puntata pasquale con tanti consigli utili e racconti legati alla tradizione degli italiani quella di Citofonare Rai2, domenica 17 aprile alle 11.15.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Molti gli amici che citofoneranno a casa di Paola Perego e Simona Ventura a partire da due super ospiti: gli amatissimi attori Edoardo Leo e Stefano Fresi, pronti a raccontare il loro successo e l’amicizia che li lega ormai da molti anni.

Con loro non mancheranno i momenti di spettacolo e di grande divertimento. Insieme a Stefano Fresi interverrà anche il suo gruppo musicale, I Favete Linguis, che si esibiranno in studio in uno spettacolo davvero coinvolgente, fatto di gag e musica anni ’50.

Elena Ballerini condurrà il pubblico alla scoperta dei luoghi più curiosi e interessanti dove poter trascorrere la Pasqua – e non solo – in compagnia dei propri bambini.

E sempre i bambini interverranno in puntata raccontando con la loro sincerità i momenti più speciali della loro Pasqua. Il divulgatore culturale Massimo Cannoletta farà scoprire ai telespettatori l’affascinante Principato di Seborga. Come sempre Simon and the Stars racconterà segno per segno l’oroscopo della settimana ventura.