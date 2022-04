Citofonare Rai2: la puntata del 10 aprile

Ancora musica, grandi ospiti e allegria a casa di Paola Perego e Simona Ventura, domenica 10 aprile alle 11.15 su Rai 2.

Nello studio di “Citofonare Rai2” arriva Valeria Fabrizi, che si sottoporrà, tra giochi e canzoni, a un’intervista un po’ “fuori dagli schemi”.

Per lei una sorpresa guidata dall’inviata Elena Ballerini e un incontro inatteso: il principe Antonio De Curtis, in arte Totò, magistralmente interpretato da Francesco Paolocci.

In trasmissione anche il comico Lino Barbieri. Non mancano all’appuntamento domenicale Simon and the Stars, con il suo oroscopo segno per segno per la settimana ventura, e i vicini di casa Cloris Brosca e Paolo Lanza.

Continua a crescere il montepremi del Gioco Dei Fagioli grazie al quale, ogni settimana, i telespettatori possono vincere dei buoni spesa.