Che tempo che fa, la puntata del 10 aprile

Che Tempo Che Fa torna in onda domenica 10 aprile alle 20.00 su Rai3. Il conflitto in Ucraina, la gara di solidarietà per accogliere i profughi ma anche la pericolosità immutata del Covid saranno i temi principali della puntata.

Ospiti e anticipazioni

Tra gli ospiti della puntata il Ministro della Cultura Dario Franceschini, Chiara Amirante, Presidente e fondatrice di Nuovi Orizzonti, con Don Davide Banzato, assistente spirituale dell’associazione, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli, il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni, Leonardo Pieraccioni, Sabrina Ferilli e lo scrittore Gianrico Carofiglio.