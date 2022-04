Champions, Liverpool-Villarreal 2-0 in andata semifinali

(Adnkronos) – Il Liverpool batte il Villarreal per 2-0 nell’andata delle semifinali di Champions League. I reds ipotecano la qualificazione alla finale con 2 reti in 120 secondi nella ripresa. La formazione allenata da Klopp sblocca il risultato al 53′. Cross di Henderson, Estupinan devia il pallone e inganna il portiere Rulli: 1-0. Il Liverpool continua a spingere e al 55′ piazza il colpo del ko. Salah ispira, Mané conclude con un tocco ravvicinato e firma il 2-0. Martedì 3 maggio il ritorno in Spagna.