Cazoo annuncia i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’esercizio 2021

Un anno da record, con l’aumento delle entrate del 312% su base annua e con la vendita di 49.853 veicoli nel corso dell’esercizio 2021

Le entrate arrivano alla cifra record di 668 milioni di sterline GBP, con un rialzo del 312% su base annua trainato dalla forte crescita delle vendite al dettaglio nel Regno Unito

Sale a 49.853 il numero dei veicoli venduti (+ 233% all’anno), con sempre più consumatori che adottano questa proposta

Miglioramento significativo del profitto lordo unitario (GPU) per le vendite al dettaglio nel Regno Unito, con un rialzo di 656 sterline su base annua, pari a 427 sterline per veicolo, nell’esercizio 2021

Numerose acquisizioni e ottimizzazione di infrastrutture, proposte, team e portata geografica

Già presente in Francia e Germania, l’azienda si prepara al debutto in Italia e Spagna nel 2022

Solida posizione di cassa a seguito dell’emissione di titoli convertibili da 630 milioni di dollari nel mese di febbraio

LONDRA e NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Cazoo Group Ltd (NYSE: CZOO) (“Cazoo” o “la Società”), il principale rivenditore online di auto in Europa, che ha reso l’acquisto e la vendita di auto semplice quanto ordinare un qualsiasi altro prodotto in internet, ha annunciato i risultati finanziari dell’esercizio terminato il 31 dicembre 2021.

