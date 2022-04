Carte prepagate Aido Lombardia, così Bper Banca sostiene volontari associazione

(Adnkronos) – E’ stata siglata nei giorni scorsi l’intesa tra Bper Banca e Aido Lombardia (Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule) per l’emissione e distribuzione nelle filiali lombarde di 1000 nuove carte ricaricabili non nominative, che possono essere rilasciate solo ad associati Aido Lombardia. Bper Banca provvederà a riconoscere all’associazione due euro per ogni carta attiva al 31 Dicembre, che abbia effettuato almeno un movimento nell’anno.

“Siamo contenti di sostenere l’attività di Aido Lombardia, un’associazione che contribuisce a salvare tante vite umane tutti i giorni. Grazie a questa intesa, non solo siamo in grado di offrire un supporto economico, ma collaboriamo per far conoscere l’attività benefica di Aido a tante persone e sensibilizzare i cittadini sul tema importante della donazione degli organi”, sottolinea Luca Gotti, il responsabile Direzione Territoriale Lombardia Ovest di Bper Banca.

L’Aido Lombardia, rileva Corrado Valli, Presidente Regionale Lombardia di Aido, “è impegnata da oltre 50 anni nella diffusione del messaggio della donazione con costanti iniziative di informazione e sensibilizzazione. Il nostro operare per smuovere le coscienze verso la donazione di organi è sostenuto da associazioni e imprese, incluse quelle del mondo creditizio. La diffusione delle carte prepagate e ormai ampia e in uso anche presso i nostri associati, con quella di Bper Banca potranno indirettamente sostenere la nostra associazione, sempre attenta alle fonti di finanziamento vista l’assenza di un supporto pubblico”.

Le carte emesse da Bibanca, società del Gruppo Bper, e brandizzate con il logo AIDO, sono in distribuzione in 21 filiali della Lombardia. Ecco l’elenco completo: Varese (Via Vittorio Veneto), Luino (Via Piero Chiara), Busto Arsizio (Piazza San Giovanni), Como (Via Giovio), Milano (Via Negri, Via Della Moscova, Via Manzoni), Lecco, Lodi, Dalmine, Romano di Lombardia, Grumello Del Monte, Sarnico, Bergamo (Via Borgo Palazzo e Via San Bernardino 72), Vimercate (Via Cremagnani), Monza (Via Parravicini), Brescia (Corso Martiri, Via Trieste, Via Vittorio Veneto) e Mantova (Via Don Bartolomeo Grazioli).