Campobasso, trovata la bambina di 5 anni scomparsa: sta bene – Video

(Adnkronos) – E’ stata ritrovata e sta bene la piccola Nicole, la bambina di 5 anni scomparsa da ieri sera da una casa di campagna in provincia di Campobasso, nella frazione di Fonte San Pietro, a Sant’Angelo Limosano. La piccola è stata individuata a circa a un km e mezzo da casa. Sottoposta a controlli sanitari, dalle prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero buone. Alle ricerche, che si sono concentrate nei boschi adiacenti, hanno partecipato vigili del fuoco, carabinieri e polizia.

La piccola “è stata individuata da un elicottero della polizia di Stato con a bordo gli uomini del Soccorso Alpino”, si legge in un tweet del Soccorso Alpino. ”Quando è stata ritrovata era infreddolita in mezzo ai rovi”, ha raccontato all’Adnkronos il sindaco di Sant’Angelo Limosano, William Ciarallo, spiegando che è stata poi portata al campo sportivo, il punto più vicino per far atterrare l’elicottero che l’ha ritrovata

”Da subito abbiamo cominciato a battere la zona e sono scattate le ricerche di vigili del fuoco, polizia, carabinieri e Guardia di Finanza e soccorso alpino. Sono stati messi a disposizione i droni, un elicottero e i cani. Le ricerche sono andate avanti tutta la notte, la zona è stata battuta sia a piedi che con i droni che con l’elicottero”, ha detto Ciarallo, che ieri sera appena saputa la notizia si è subito precipitato a casa dei genitori. ”La bimba stava giocando e la mamma le ha detto di mettere a posto i giocattoli. Poi la mamma è andata a dare il latte al fratellino di un anno a mezzo e a metterlo nel letto. Quando è tornata nella stanza non ha trovato più la bambina”, ha spiegato Ciarallo.

(di Giorgia Sodaro)