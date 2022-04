Camera da letto ecosostenibile: letti in legno artigianali e materassi in lattice 100% naturale Vivere Zen

(Adnkronos) – Torino, 15 aprile 2022. Si può arredare la camera da letto utilizzando materiali che tutelino la salute dell’ambiente? La risposta è SÌ! Scegliendo componenti d’arredo ecosostenibili, come letti in legno artigianali e materassi in lattice 100% naturale che rispettino elevati standard qualitativi e siano corredati da apposite certificazioni.

Le aziende non sempre forniscono informazioni complete in merito alla realizzazione dei loro prodotti, quindi, distinguere quali siano elementi d’arredo realmente ecosostenibili può risultare difficile.

Vivere Zen

, azienda italiana specializzata nella realizzazione di arredo biologico amico

dell’ambiente, ha pensato ad alcune soluzioni per realizzare una camera da letto sempre più green.

Scegli un letto in legno artigianale certificato, realizzato in Italia e durevole nel tempo



Il legno è uno dei materiali più usati nella realizzazione di mobili e altri prodotti d’arredo. Per questo motivo, è importante accertarsi che suddetti prodotti siano davvero realizzati sostenibilmente, controllando da una partela qualità della fattura, dall’altrala provenienza delle materie prime.

I

letti in legno artigianali Vivere Zen

provengono da filiere controllate e sono dotati di certificato

FSC. Questa tipologia di certificazione Garantisce la provenienza dei prodotti dal taglio del tronco alla vendita al pubblico.

Le essenze con cui vengono realizzati i letti in legno Vivere Zen sono appositamente selezionate per assicurare che l’integrità del letto duri nel tempo, senza rovinarsi. Inoltre, grazie alla possibilità di personalizzare alcune parti con tessuti in cotone, non rinuncerai al tuo personale tocco di design!

Dai letti in legno a incastro privi di parti metalliche, a quelli della Linea Arbra realizzati con legno non

proveniente da coltivazioni intensive, sull’e-commerce Vivere Zen, potrai trovare diversi modelli di letti in legno massiccio o massello eco-friendly, rifiniti con vernici naturali e anallergiche.

Ogni letto in legno artigianale Vivere Zen è unico ed è realizzato da esperte maestranze italiane.

Ciò significa che, all’interesse per la tutela dell’ambiente si aggiunge quello per il sostegno all’attività dei piccoli artigiani.



Completa l’opera con Gaia, il materasso in lattice 100% naturale certificato



Per ottenere una camera da letto eco-friendly puoi aggiungere un tocco finale:

Gaia

, il materasso in lattice 100% naturale certificato, di Vivere Zen. Questo, non solo è prodotto in Italia, ma è anche dotato di molteplici certificazioni, inclusa quella per la fodera in cotone bio.

Le più importanti sono:

• Eco Institut: garantisce che le lastre del materasso contengano realmente il 100% di lattice naturale;

• GOTS: garantisce che il cotone usato per la fodera del materasso sia di origine biologica, nonché il rispetto di criteri ambientali e sociali in tutte le fasi della filiera produttiva.

Ma l’ecosostenibilità del materasso Gaia non finisce qui. Infatti, con gli avanzi delle lastre in lattice, gli artigiani realizzano i “Fiocchi di lattice”, cioè dei cuscini morbidi, alti ed ecologici, ottima alternativa ai guanciali in piume d’oca!

I benefici di un materasso in lattice 100% naturale non sono relativi soltanto al benessere dell’ambiente, ma anche a quello della tua schiena e del tuo sonno.

Il lattice naturale, infatti, possiede delle proprietà antibatteriche e fungicide che non vengono perse durante la lavorazione del materiale. Dopo essere stato estratto in forma liquida dalla pianta della gomma, viene trasformato in schiuma di lattice attraverso un processo chiamato “vulcanizzazione”, che lo renderà un materiale ancora più elastico e traspirante.

Questo fa sì che le lastre in lattice utilizzate per la realizzazione di materassi, siano ideali per alleviare problematiche legate al sonno, come ad esempio la roncopatia (cioè il russamento).

Fai acquisti consapevoli che tutelino ambiente ed economia locale, visita l’e-commerce Vivere Zen.

