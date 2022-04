Calendario Serie A, tutti i match: quante partite mancano

(Adnkronos) – Calendario Serie A, ecco tutti i match in programma fino al termine del campionato con le partite che mancano prima della fine della stagione e della lotta per lo scudetto tra Milan e Inter, con Napoli e Juventus ormai fuori dai giochi. La corsa all’Europa e la lotta per non retrocedere: ecco le sfide.

SABATO 30 APRILE

Cagliari – Verona

Napoli – Sassuolo

Sampdoria – Genoa

Spezia- Lazio

DOMENICA 1 MAGGIO

Juventus – Venezia

Empoli – Torino

Milan – Fiorentina

Udinese – Inter

Roma – Bologna

LUNEDI 2 MAGGIO

Atalanta – Salernitana

VENERDI 6 MAGGIO

Inter – Empoli

Genoa – Juventus

SABATO 7 MAGGIO

Torino – Napoli

Sassuolo – Udinese

Lazio – Sampdoria

DOMENICA 8 MAGGIO

Spezia – Atalanta

Venezia – Bologna

Salernitana – Cagliari

Verona – Milan

LUNEDI 9 MAGGIO

Fiorentina – Roma

SABATO 14 MAGGIO

Empoli – Salernitana

Verona – Torino

Udinese – Spezia

Roma – Venezia

DOMENICA 14 MAGGIO

Bologna – Sassuolo

Napoli – Genoa

Milan – Atalanta

Cagliari – Inter

LUNEDI 16 MAGGIO

Sampdoria – Fiorentina

Juventus – Lazio

DOMENICA 22 MAGGIO

Atalanta – Empoli

Fiorentina – Juventus

Genoa – Bologna

Inter – Sampdoria

Lazio – Verona

Salernitana – Udinese

Sassuolo – Milan

Spezia – Napoli

Torino – Roma

Venezia – Cagliari