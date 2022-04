Calcagnile (Centro Acustico Salentino): “Presenza costante e supporto per i pazienti che vogliono tornare a sentire bene”

(Adnkronos) –

L’azienda di Copertino, in provincia di Lecce, opera sul territorio da oltre 50 anni ed è fornitore accreditato di Asl e Inail



Lecce, 12/04/2022 – Oltre cinquant’anni di presenza sul territorio nel segno di affidabilità ed efficienza, che nel tempo inevitabilmente si trasformano in fiducia. È proprio quest’ultima la parola che meglio di tutte sintetizza il rapporto tra il Centro Acustico Salentino e i propri pazienti, oggi come nel 1971, quando Giuseppe Calcagnile fondò l’attività. Ora a guidarla è il figlio Francesco, laureato in Tecniche audioprotesiche, che nello studio di Copertino (in provincia di Lecce) accoglie pazienti di tutte le età. “Molti sono anziani, poiché inevitabilmente la degenerazione dell’udito avviene con il passare degli anni, ma seguiamo anche bambini con problematiche spesso presenti dalla nascita, e adulti, che sviluppano criticità di frequente legate all’ambiente lavorativo” spiega il titolare, sottolineando come il Centro sia fornitore accreditato con il Sistema sanitario nazionale e sia perciò inserito nell’albo dei fornitori accreditati di Asl e Inail.

I pazienti che ne hanno diritto, quindi, possono riceve gratuitamente il proprio apparecchio acustico, con un vantaggio: “Ci occupiamo noi dell’aspetto burocratico – spiega Calcagnile – Verificato che la persona sia in possesso dei requisiti necessari, istruiamo noi la pratica e inoltriamo anche la domanda per la richiesta di invalidità, se necessaria”. Un vantaggio non da poco, che consente ai pazienti di non doversi preoccupare dei dettagli tecnici e allo stesso tempo di poter beneficiare della consulenza di professionisti esperti. Tutto, chiaramente, avviene nell’ambito di un rapporto di fiducia, che si sviluppa e si rafforza nel tempo e che determina anche la possibilità di effettuare visite e consulenze a domicilio, “soprattutto per i pazienti anziani che hanno difficoltà a spostarsi per raggiungerci in negozio”.

Il Centro Acustico Salentino punta a seguire i propri pazienti a 360 gradi: dal test gratuito dell’udito, che consente di analizzare la capacità di percepire i suoni e di predisporre soluzioni mirate, alla pratica (anche questa gratuita) per utilizzare correttamente l’apparecchio, passando per l’assistenza post vendita per affrontare qualsiasi tipo di criticità. “Il test audiometrico è il passaggio fondamentale, dal momento che – aggiunge Calcagnile – permette di verificare se il calo dell’udito sia provocato ad un’infiammazione passeggera o a un deficit. Solo in quest’ultimo caso, infatti, è necessaria la protesi acustica”. Da scegliere tra soluzioni tecnologicamente avanzate e tra modelli invisibili da posizionare all’interno dell’orecchio o protesi da porre dietro l’orecchio, comunque di piccole dimensioni.

