Buongiorno Benessere: la puntata del 9 Aprile

Torna l’appuntamento con Buongiorno benessere in onda Sabato 9 aprile, alle 10.20 circa su Rai1. Conduce Vira Carbone.

Le anticipazioni e gli argomenti della puntata

Apertura ancora una volta dedicata al Covid 19, che resta un’emergenza sanitaria globale, ulteriormente aggravata dal diffondersi dell’ultima variante del virus denominata Omicron.

A seguire uno spazio che aiuterà i telespettatori a capire, grazie a un esperimento, i meccanismi automatici che inducono il nostro organismo a difendersi da possibi agenti patogeni.

La rubrica Primo Soccorso cercherà di offrirci suggerimenti per risolvere le emergenze sanitarie più comuni in cui potremo incorrere in futuro.

A seguire la pagina dedicata all’approfondimento delle patologie e dei disturbi ai quali e esposta una larga fetta di popolazione.