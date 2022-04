Buongiorno Benessere: la puntata del 2 aprile

Apertura ancora una volta dedicata al Covid-19 per Buongiorno Benessere, in onda sabato 2 aprile alle 10.20 su Rai 1.

Le anticipazioni della puntata

Il virus, pur incalzato da altre emergenze internazionali, resta in primo piano nell’attenzione della società civile ed è quindi ancora necessario ascoltare il punto della situazione e gli ultimi consigli dei maggiori esperti in materia. Ospite della puntata il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

Seguirà il consueto esperimento pratico condotto dal professor Valerio Rossi Albertini, docente di divulgazione scientifica all’università Tor Vergata di Roma, che dimostrerà come agiscono sul nostro organismo le allergie primaverili, che gonfiano la gola, arrosano gli occhi e fanno starnutire.

Spazio poi al professor Silvio Danese, direttore del Dipartimento di Gastroenterologia all’ospedale Humanitas di Milano, che illustrerà le ultime tecniche di analisi, di diagnosi e di cura delle patologie e dei disturbi dell’apparato digerente. Primo fra tutti: la pancia gonfia.

Il dottor Carlo Gargiulo, mettendosi nei panni del medico di famiglia, parlerà dei malesseri di primavera, quelli in cui è più frequente incorrere in questi mesi di tempo variabile, e di come gestirli.

Di ormoni e peso forma si parlerà infine con il professor Alfredo Pontecorvi, direttore del reparto di endocrinologia e diabetologia dell’ospedale Gemelli di Roma.

La rubrica Primo Soccorso si occuperà delle manovre anti soffocamento, la cui corretta pratica può salvare la vita a un soggetto con le vie respiratorie bloccate da una qualche ostruzione accidentale (la più comune: il boccone di cibo in gola che non va né su né giù). A illustrarle, il dottor Marco Squicciardini, istruttore di rianimazione cardio-polmonare.

A questo spazio seguirà la pagina medica dedicata all’approfondimento. L’argomento di oggi è: riparare senza operare, quando la riabilitazione evita l’intervento del bisturi. Se ne parlerà con il professor Francesco Bove, primario ortopedico all’ospedale di Grottaferrata e con il professor Francesco Franceschi, responsabile del reparto di ortopedia all’ospedale Gemelli di Roma.

Completano il menù del giorno la ricetta gustosa e salutare dello chef Alessandro Circiello, che parlerà della gastronomia applicata alle strategie nutrizionali funzionali al superamento del problema appena dibattuto.

Ci saranno anche i servizi degli inviati sul territorio, alla ricerca di eccellenze sanitarie e agroalimentari e in conclusione la pillola di sport salute di Samuel Peron.