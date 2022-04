Buongiorno Benessere, la puntata del 16 aprile

Apertura dedicata al Covid-19 sabato 16 aprile, alle 10.20 su Rai 1, per la ventisettesima puntata della stagione 2021/2022 di “Buongiorno Benessere”.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Ospiti di Vira Carbone, il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, il professor Yamume Tshomba, chirurgo vascolare al Policlinico Gemelli di Roma e il professor Mario Muto, neuro radiologo dell’ospedale Cardarelli di Napoli.

Seguirà il consueto esperimento pratico condotto dal professor Valerio Rossi Albertini, docente di divulgazione scientifica all’università Tor Vergata di Roma, che dimostrerà come agiscono i nostri muscoli, e quali nemici minaccino la loro efficienza.

Il dottor Carlo Gargiulo, il medico di famiglia, parlerà invece dei malesseri di primavera, quelli in cui è più frequente incorrere in questi mesi di tempo variabile, e sarà consigli su come gestirli.

Spazio, poi, al professor Silvio Danese, direttore del Dipartimento di Gastroenterologia all’ospedale Humanitas di Milano, che illustrerà le ultime tecniche di analisi, di diagnosi e di cura delle patologie e dei disturbi dell’apparato digerente. Primo fra tutti: la pancia gonfia.

La rubrica Primo Soccorso si occuperà di dolori alla spalla e alle ossa, soprattutto in terza età. Ne parlerà il professor Giovanni Di Giacomo, ortopedico al Concordia Hospital di Roma..

A questo spazio seguirà la pagina medica dedicata all’approfondimento. L’argomento del giorno è “Gambe pesanti”. Ne parlerà il professor il professor Yamume Tshomba; con la ginecologa dottoressa Annalisa Pacchiarotti, dell’ospedale San Filippo Neri di Roma; con la dottoressa Annalisa Pizzetti, dermatologa; e con il professor Ciro Vestita, fitoterapeuta.

Completano il menù del giorno la ricetta dello chef Alessandro Circiello, che parlerà della gastronomia applicata alle strategie nutrizionali funzionali al superamento del problema appena dibattuto. Poi i servizi degli inviati sul territorio, alla ricerca di eccellenze sanitarie e agroalimentari e la pillola di sport salute di Samuel Peron.