Bob Sinclar: show stellare sulla neve

I re della notte accendono i party in alta quota di Prato Nevoso. Aprile con le star parte con Bob Sinclar

Appuntamento il 9 e 16 aprile sulle nevi di Prato Nevoso

A Prato Nevoso arriva La Rossa Music Festival, un grande palcoscenico a 2000 metri per ballare insieme alle star.

Il primo ospite della rassegna di musica d’alta quota sarà il re della notte, Bob Sinclar. Sinclar è un disc jockey francese che grazie al gusto per i classici che riempiono il catalogo del suo iPod – Sade, Lucio Battisti, bossanova, hip hop e dance Settanta Ottanta, il reggae e Serge Gainsbourg – si è trasformato in una vera e propria star della dance. E sarà lui il super ospite, il prossimo 9 aprile, che sarà allo Chalet “Il Rosso”. Inizio dj set ore 13:30. Ad aprire sarà dj Tommy Vee, seguirà l’arrivo in consolle di Sinclar.