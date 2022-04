Bob Sinclar fa impazzire “La Rossa”

Le montagne del comprensorio sciistico Mondolè innevate a perdita d’occhio, un panorama mozzafiato baciato dal sole, un palcoscenico da urlo, uno chalet dove gustare cibo delizioso e la festa prende vita in un dj set degno dei club più cool di Ibiza. Prato Nevoso (Cn) non smette di sognare in grande e questa volta ha superato se stessa rivoluzionanando il concetto di montagna e di après-ski: sabato scorso 9 aprile il dj numero uno al mondo Bob Sinclar ha suonato sul tetto delle Alpi in uno spettacolare dj set con aperura di Tommy Vee.

Prato Nevoso (Cn) non smette di sognare in grande e questa volta ha superato se stessa rivoluzionanando il concetto di montagna e di après-ski: sabato scorso 9 aprile il dj numero uno al mondo Bob Sinclar ha suonato sul tetto delle Alpi in uno spettacolare dj set con aperura di Tommy Vee.

Uno show davvero unico, suggestivo, da sogno con tanto di palscoscenico collocato a 2.000 metri di altitudine raggiungibile comodamente con la telecabina La Rossa con cabine Porsche Design Studios inaugurata nel 2019.

Natura, musica, divertimento: lo show ha saputo essere transgenerazionale legando in un leitmotiv all’insegna della dance un pubblico etergoneo, materializzazione di un modo di fare un turismo sano, bello e soprattutto materializzando a Prato Nevoso un nuovo concept di vivere la montagna, con un irrinunciabile tocco cool.

“È stato emozionante vedere Bob Sinclar nella nostra stazione ma ancora di più rivedere tanti giovani tornare a ballare e divertirsi come se il tempo non si fosse fermato in questi due anni. Un tutto esaurito e una giornata che non dimenticheremo mai” queste le parole di Alberto Oliva, Amministratore di Prato Nevoso Marketing al termine dell’evento.

Il dj set ha visto la partecipazione di Guru MAIN, Duchessa Lia, Tuborg e Gamondi, oltre all’airplay di RDS, radio ufficiale dell’evento.

Ma non finisce qui. Sabato 16 aprile si replica con un’altra icona della dance: Gabry Ponte. The show must go on a Prato Nevoso.