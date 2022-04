Board International nomina Paul Smith Chief Financial Officer

Già CFO di IFS, vanta più di 30 anni di esperienza nei settori technology finance e Software-as-a-Service (SaaS)

“ Paul è un leader nel settore technology finance con una lunga carriera nell’ambito degli investimenti in aziende del settore Saas, caratterizzate da performance di grande successo” ha annunciato Marco Limena, CEO di Board International. “ È davvero un piacere dare il benvenuto a Paul nel ruolo di Chief Financial Officer in questo eccezionale momento di realizzazione dei nostri progetti e di crescita dell’organizzazione.”

Paul Smith è stato CFO di IFS, la società svedese di software di livello enterprise, in cui ha svolto un ruolo fondamentale nel trasformare il modello d’impresa da una tradizionale società che vende licenze fisse e on-premise, basata su un approccio commerciale in-house e sull’installazione interna, ad un’azienda moderna basata sul modello Cloud SaaS, con oltre il 50% delle implementazioni e il 25% delle vendite condotte tramite partner.

Nei 10 anni che ha trascorso presso la precedente organizzazione, Smith ha seguito e completato più di 15 acquisizioni e ha contribuito a estendere le attività di operations coinvolgendo oltre 54 paesi e 4000 lavoratori, promuovendo la leadership dell’azienda in tutti i mercati più importanti.

Esperto nell’area finance e negli investimenti dedicati ai leader del settore tecnologico, Smith ha portato due società di tecnologia, tramite il processo di quotazione IPO, a far parte del Nasdaq, oltre a predisporre altre aziende alla vendita ad investitori Private Equity e acquirenti commerciali.

“ Sono felice di entrare in un team positivo e carico di entusiasmo, in cui abbiamo l’enorme opportunità, insieme a shareholder ambiziosi, di incrementare significativamente la crescita” ha commentato Paul Smith, Chief Financial Officer di Board International.

“ La piattaforma per il decision-making e le soluzioni software di Board sono in una posizione favorevole per conseguire successi in un mercato in crescita, e non vedo l’ora di condurre anche Board ad un ruolo di leader nel settore finanziario, come già avvenuto nel corso della mia carriera per altri protagonisti della tecnologia e del mondo SaaS di alto livello”.

