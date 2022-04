Giovedì 28 aprile in prima serata su Canale 5 quarto appuntamento con “Big Show” il varietà condotto da Enrico Papi, in cui tutti possono diventare protagonisti per una sera (a loro insaputa).

Il mattatore Enrico Papi è affiancato dalla bellissima Zeudi Di Palma (Miss Italia 2022), dal comico Scintilla, nel ruolo di aiutante maldestro, e da Cristina D’Avena nell’inedita e divertente veste di inviata particolare.

Ospiti della quarta puntata i cantanti Donatella Rettore e Ivan Cattaneo.