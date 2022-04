(Adnkronos) – “Per motivi di sicurezza, ma anche sanitari, non ci si potrà avvicinare al palco durante e dopo l’intervento del presidente Berlusconi che vi saluterà. Dobbiamo evitare calca. Penso che questo sia il modo migliore per festeggiare” il nostro leader. Questa è la raccomandazione di Antonio Tajani, numero due di Forza Italia, dal palco della Convention ‘L’Italia del futuro’, in vista del discorso conclusivo di Silvio Berlusconi nel pomeriggio.