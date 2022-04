Bentley Systems annuncia l’acquisizione di ADINA ed estende la simulazione non lineare nell’ambito dell’ingegneria delle infrastrutture

I digital twin potranno beneficiare delle autorevoli simulazioni di ADINA per una resilienza delle infrastrutture avanzata

EXTON, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), l’azienda di software per l’ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato oggi l’acquisizione di ADINA R & D Inc., con sede a Watertown, Massachusetts. Si tratta di un’azienda leader nello sviluppo di applicazioni software per l’analisi di elementi finiti che possono essere utilizzate in una gamma completa e diversificata di settori nel campo dell’ingegneria (adina.com). ADINA è stata fondata nel 1986 dal dott. Klaus-Jürgen Bathe, professore di ingegneria meccanica presso il Massachusetts Institute of Technology e leader riconosciuto a livello mondiale nel campo dell’analisi degli elementi finiti e delle applicazioni ad essi correlate.





Gli ingegneri civili, strutturali e meccanici scelgono il software ADINA per la sua autorevole affidabilità, ad esempio nel campo dell’analisi di edifici, ponti, stadi, contenitori a pressione, dighe e tunnel. In virtù della solidità integrale offerta dal sistema ADINA nell’ambito di discipline, materiali e domini di simulazione diversificati (strutturali, meccanici, fluidi, termali, elettromagnetici e multifisici), gli ingegneri lo sfruttano per eseguire studi completi su sicurezza e prestazioni in cui gli elementi di affidabilità e resilienza sono di importanza cruciale.

Grazie ai digital twin delle infrastrutture, gli utenti possono simulare il comportamento completo delle strutture e creare, con la massima fiducia, progetti molto più sicuri ed economici rispetto a quelli che vengono analizzati semplicemente per soddisfare gli standard di codice prescritti. Il sistema ADINA, di fondamentale importanza per la resilienza dell’infrastruttura, potrà essere applicato anche ai digital twin di risorse infrastrutturali preesistenti, grazie alla ulteriore semplificazione offerta dalla piattaforma iTwin di Bentley, al fine di simulare la loro reattività e testare le relative vulnerabilità a stress così estremi da rendere necessaria la valutazione degli effetti non lineari causati, ad esempio, da terremoti, vento, inondazioni, pressione, collisioni, impatti o forze termiche.

Le funzionalità di simulazione non lineare del sistema ADINA potranno essere accessibili a loro volta in maniera diretta (attraverso una semplice integrazione tecnica e commerciale) agli utenti dell’esclusivo portafoglio di soluzioni software complete di modellazione e simulazione per l’ingegneria delle infrastrutture di Bentley Systems. Con l’introduzione delle estensioni non lineari del sistema ADINA, ad integrazione di queste applicazioni di simulazione fisica preesistenti (che attualmente comprendono STAAD, RAM, SACS, MOSES, AutoPIPE, PLAXIS, LEAP, RM, LARS, SPIDA e PLS), l’ambito della simulazione mainstream alla base dell’ingegneria della resilienza delle infrastrutture sarà ulteriormente ottimizzato. I vantaggi del sistema ADINA includono anche dinamica avanzata, funzionalità FEM 3D affidabili, analisi torsionale, substrutturazione e meshing avanzato per giunti e sezioni critiche.

“L’aggiunta di ADINA e dei suoi sviluppatori è molto importante per tutti i nostri team di simulazione ingegneristica, ma lo sarà anche per gli utenti preesistenti e nuovi”, ha dichiarato Raoul Karp, vicepresidente del settore di simulazione ingegneristica di Bentley Systems. “Il dott. Bathe ha di fatto scritto il libro sull’avanzamento delle simulazioni nell’ambito degli elementi finiti, mentre il sistema ADINA fornisce il riferimento per il benchmarking di tutti gli altri approcci diversificati di analisi. Ora saremo in grado di estendere il realismo non lineare in tutte le nostre offerte di simulazione digitale di digital twin infrastrutturali”.

Il fondatore di ADINA, il dott. K.J. Bathe, che continuerà a collaborare in veste di consulente tecnico, ha dichiarato: “Io e i miei colleghi siamo orgogliosi di far parte dell’ampio e competente team di simulazione di Bentley Systems. Il nostro obiettivo nello sviluppo di ADINA è sempre stato quello di fornire uno strumento di analisi veramente affidabile ed efficiente a scienziati e ingegneri. Siamo pertanto davvero entusiasti che, con Bentley, il sistema ADINA potrà ora essere sfruttato e sviluppato ulteriormente con un grande potenziale futuro, al fine di risolvere le numerose sfide correlate in materia di resilienza delle infrastrutture”.

