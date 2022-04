Bentley Systems annuncia il bando di candidatura per i Going Digital Awards in Infrastructure 2022

EXTON, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), l’azienda di software per l’ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato oggi il bando di candidatura per i Going Digital Awards in Infrastructure 2022. Questo programma, presieduto da una giuria, premia i progetti più innovativi che rappresentano maggiormente gli sviluppi nel campo della digitalizzazione nelle infrastrutture. La scadenza per la candidatura è il 23 maggio 2022.





Le categorie dei Going Digital Awards in Infrastructure includono:

Ponti e tunnel

Edilizia

Ingegneria aziendale

Strutture, campus e città

Geoingegneria

Rete elettrica

Produzione di energia e impianti di processo

Ferrovie e trasporti

Strade e autostrade

Ingegneria strutturale

Rilevamento e monitoraggio

Acqua e acque reflue

Le categorie dei Going Digital Awards in Infrastructure 2022 comprendono tutti i tipi di progetti infrastrutturali e le relative fasi, dalla progettazione alla realizzazione fino alla fase gestionale. Dal 2004, il programma Going Digital Awards in Infrastructure ha premiato oltre 4.400 progetti infrastrutturali tra i più rappresentativi a livello mondiale. Questo programma, unico nel suo genere e di portata mondiale, è aperto a tutti gli utenti software di Bentley con partecipanti che provengono da oltre 40 paesi.

I progetti che partecipano sono caratterizzati da soluzioni innovative e con un impatto misurabile nel settore delle infrastrutture e della sostenibilità. Possono essere premiati per il loro impatto economico e per l’uso innovativo del software Bentley, inclusa la piattaforma Bentley iTwin e i digital twin delle infrastrutture, la modellazione 4D, Internet of Things delle infrastrutture e l’intelligenza artificiale. I riconoscimenti possono inoltre interessare progetti in cui vengono identificati progressi che favoriscono obiettivi di sviluppo sostenibile in termini di tutela climatica, transizione ed efficienza energetica, sfruttamento circolare di risorse terrestri e idriche, e la promozione di comunità sane.

Gli utenti sono invitati a nominare i progetti che vogliono includere nel programma Going Digital Awards in Infrastructure, a prescindere dalla loro fase di sviluppo, sia essa di pianificazione/ideazione, progettazione, realizzazione o di gestione. I finalisti dei Going Digital Awards di ciascuna categoria verranno premiati in occasione di un evento che si terrà a Londra nel quarto trimestre del 2022. Questa occasione esclusiva rappresenta un’opportunità per i finalisti di presentare le proprie innovazioni, nel campo della digitalizzazione, alla stampa, ma anche ad analisti e responsabili nel settore delle infrastrutture.

Oltre ai premi assegnati dalla giuria, i fondatori di Bentley premieranno i progetti che si saranno contraddistinti per l’aver superato i confini ristretti delle categorie individuali attraverso un utilizzo innovativo ed esclusivo del software Bentley oppure favorendo obiettivi di sviluppo sostenibile.

Ogni progetto nominato per un premio riceverà un riconoscimento in tutta la comunità globale delle infrastrutture. Attraverso il programma Going Digital Awards in Infrastructure , i partecipanti:

Potranno ottenere la profilazione dei propri progetti infrastrutturali nell’ Infrastructure Yearbook di Bentley, che viene distribuito in formato cartaceo e digitale a media, enti governativi e influencer di settore in tutto il mondo.

nell’ di Bentley, che viene distribuito in formato cartaceo e digitale a media, enti governativi e influencer di settore in tutto il mondo. Migliorare il loro vantaggio competitivo dimostrando ai clienti esistenti e potenziali il valore che i partecipanti aggiungono ai progetti attraverso le loro innovazioni digitali.

dimostrando ai clienti esistenti e potenziali il valore che i partecipanti aggiungono ai progetti attraverso le loro innovazioni digitali. Ricevere copertura dai media globali e supporto dal team di Bentley nelle attività di marketing e promozione dei rispettivi progetti sui media.

Per ulteriori informazioni sul programma Going Digital Awards in Infrastructure 2022 o per candidare un progetto, visita il sito Web Going Digital Awards in Infrastructure.

Guarda questo video e scopri perché dovresti candidare il tuo progetto ai Going Digital Awards in Infrastructure.

Informazioni su Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) è un’azienda di software per l’ingegneria delle infrastrutture. Forniamo software innovativi per far progredire l’infrastruttura mondiale, sostenendo sia l’economia globale che l’ambiente. Le nostre soluzioni software leader del settore sono utilizzate da professionisti e organizzazioni di ogni dimensione per la progettazione, la realizzazione e la gestione di strade e ponti, ferrovie e trasporti, sistemi idrici e fognari, opere e servizi pubblici, edifici e campus, impianti di estrazione e strutture industriali. Le nostre offerte includono applicazioni basate su MicroStation per la modellazione e la simulazione, ProjectWise per la project delivery, AssetWise per le prestazioni di asset e rete, il portafoglio leader del settore di Seequent di soluzioni software geoprofessionali e la piattaforma iTwin per i digital twin delle infrastrutture. Bentley Systems conta più di 4.500 collaboratori e genera un fatturato annuo di più di 1 miliardo di dollari in 186 Paesi.

© 2022 Bentley, il logo di Bentley, AssetWise, iTwin, MicroStation, ProjectWise e Seequent sono marchi registrati o non registrati o marchi di servizio di Bentley Systems, Incorporated o di una delle sue affiliate dirette o indirette interamente possedute. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

