Belve, su Rai2: la puntata di stasera (1 aprile)

Protagoniste della nuova puntata di Belve – condotto da Francesca Fagnani, in onda venerdì 1 aprile, alle 22.55 su Rai2 – sono ILARY BLASI E LA CAMPIONESSA DI PUGILATO IRMA TESTA

Ilary Blasi a Belve

In questa puntata di Belve va in onda una intervista inedita, intima e divertente di Francesca Fagnani a Ilary Blasi, durante la quale la nota conduttrice nonché moglie di Francesco Totti, ripercorre tutti i passaggi importanti della sua vita privata e della sua carriera. Sollecitata dalle domande della Fagnani, si sofferma a lungo sulla notizia del presunto tradimento di Francesco Totti. Fagnani chiede: “la vostra storia d’amore potrebbe sopravvivere a un tradimento, dell’una e dell’altro?”. Blasi risponde prontamente: “No, né dell’uno né dell’altra”.

La Fagnani torna poi sulla foto che ritrae una ragazza allo stadio a pochi metri da Totti, origine della notizia del presunto tradimento: “lei ha raccontato che dietro quella foto ci fosse una macchinazione, si è chiesta chi fosse l’artefice?” La Blasi risponde” avevo altro a cui pensare in quel momento e non a chi…”. La Fagnani ribatte: “ha pensato che fosse un complotto ma non si è chiesta ad opera di chi?” La Blasi allora: “no, tanto la certezza non ce l’avrò mai, è facile puntare il dito contro i soliti nomi…”

Spinta poi dalla insistenza della Fagnani, Blasi chiarisce il senso della battuta che nella prima puntata del grande Fratello ha fatto a Signorini, specificando che voleva fargli un complimento. La Blasi risponde alla Fagnani che le chiede del perché avessero scelto per all’attuale Isola dei famosi sempre gli stessi personaggi. La Blasi risponde: “i professionisti dei reality”. Infine, divertendosi molto e con qualche imbarazzo, alla domanda della Fagnani su quale fosse la rosa dei nomi che aveva previsto per figlia Chanel…. risponde: la verità? Roma!

Irma testa a Belve

Irma Testa campionessa di pugilato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo si confessa a Francesca Fagnani in un match in cui affronta temi privatissimi: i pericoli e la povertà dell’ambiente da cui proviene, la delusione e il dolore per l’assenza della figura paterna , la sconfitta alle Olimpiadi di Rio: “una ferita ancora aperta”, l’omosessualità su cui Francesca Fagnani indaga in un momento dell’intervista molto intenso

“La dichiarazione della sua omosessualità ha fatto molto scalpore ” dice la conduttrice

La risposta di Irma Testa è senza reticenze: “Se fa notizia vuol dire che ancora non è normale…E da molti non è considerato normale essere omosessuale soprattutto quando sei un atleta. Io lo sapevo che avrebbe fatto notizia, infatti l’ho fatto solo dopo una medaglia olimpica, che in qualche modo ti mette al riparoI…Nessuno può toccare la Irma atleta dopo una medaglia olimpica”

Fagnani incalza “Quindi aveva paura che una confessione tanto forte l’avrebbe indebolita?”

“Si” conferma Irma Testa “Nel mondo dello sport è ancora difficile parlare di omosessualità’…Gli atleti sono considerati come persone perfette …Essere omosessuale è un’imperfezione e io ho sempre avuto paura di mettere a rischio la mia immagine”

“Perché a lei non piace la parola lesbica?” chiede infine la conduttrice

“Non mi piace su di me” è la risposta della campionessa “Perché mi piacciono le donne ma nel futuro potrebbe esserci un uomo, la parola lesbica la considero una gabbia”

Infine sulle recenti Olimpiadi di Tokio incalzata dalla conduttrice sulla soddisfazione per la sua storica medaglia di bronzo Irma Testa confessa con orgoglio “Avrei meritato la medaglia d’oro” anche se la sua avversaria, una pugile filippina “picchiava come un uomo ed era rozzissima”.