Belen Rodriguez “brilla” a Le Iene: la stagione della sua consacrazione

Questa stagione televisiva sta segnando l’esordio di Belen Rodriguez al timone de Le Iene. Al fianco di Teo Mammuccari, la showgirl argentina sta vivendo una nuova ed importante esperienza sul piccolo schermo.

Un debutto in crescendo per l’affascinante conduttrice che sta conquistando un ruolo importante nel panorama televisivo italiano.

Non soltanto bellezza ma tanta professionalità accompagnata dalla voglia di far bene: è questa la sua prerogativa in vista di questa nuova veste. L’abbiamo ammirata, in passato, nelle sue vesti di artista poliedrica tra canto, ballo e recitazione.

Belen sta dimostrando a pieni voti le sue qualità di conduttrice e la sua bravura dopo aver ereditato un ruolo importante ricoperto, fino alla scorsa stagione, da due “mostri sacri” di questo programma come Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi.

Il tutto con una nuova verve per l’importante trasmissione di intrattenimento e inchiesta di Italia 1. L’intesa professionale con Mammuccari è sicuramente un valore aggiunto per questa esperienza che sta andando oltre le più rosee aspettative.

Sta di fatto che la Rodriguez può, senza dubbio, ambire a diventare uno dei volti importanti di Mediaset.

Le reti del biscione, oltre a Maria De Filippi o Silvia Toffanin, annoverano pochi volti di punta. Già ammirata a Colorado o Tu si que vales (anche se “offuscata” dalle altre celebrities del programma) sta brillando con la chance offerta dal blasonato programma Le Iene.

Per lei è la stagione della consacrazione!