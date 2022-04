Bce, Rettore Università Cassino: “Laurea Honoris a Panetta esalta la centralità dell’Ue”

(Adnkronos) –

La laurea Honoris causa in Giurisprudenza conferita a Fabio Panetta, membro del Comitato Esecutivo della Bce, dall’Università di Cassino e del Lazio meridionale “esalta e vuole mostrare la centralità dell’Europa”. A sottolinearlo, intervistato dall’Adnkronos, è il Magnifico Rettore dall’Università di Cassino e del Lazio meridionale, Marco Dell’Isola, che questa mattina ha inaugurato il nuovo Anno Accademico 2021-2022. “Abbiamo ritenuto conferire a Panetta il più alto riconoscimento universitario perché – ha osservato il Rettore Dell’Isola- si incastona perfettamente nel ruolo di centralità dell’Europa che abbiamo visto diventare più che mai strategica in questi ultimi due anni e che vediamo a maggior ragione anche in queste settimane di crisi geopolitica”.

“Sappiamo che come economista Fabio Panetta dà un contributo importantissimo come membro del Comitato della Bce sia alle politiche monetarie e che finanziarie dell’Europa, ma Panetta dà anche un contributo strategico sul fronte del Diritto europeo come esperto giurista e grande conoscitore di diritto internazionale” osserva il Magnifico Rettore che ha tenuto la cerimonia di conferimento nell’aula magna del Campus Folcara, a Cassino.