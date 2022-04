B.I.G. VISION® FOR ALL di Rodenstock

(Adnkronos) – Migliore visione per tutti con le lenti biometriche

MUNICH, 4 aprile 2022 /PRNewswire/ — L’aspetto di ognuno di noi è diverso e unico e così lo sono anche i nostri occhi. Rodenstock ha riconosciuto che ogni occhio è diverso e ha sviluppato una tecnologia innovativa che determina la biometria individuale dell’occhio considerando diverse migliaia di punti di misurazione e integra questi risultati direttamente nella costruzione della lente. Le lenti biometriche di Rodenstock offrono quindi una visione nitida sotto ogni angolo e nelle diverse direzioni di sguardo. Rimanendo fedele alla sua filosofia aziendale B.I.G. VISION® FOR ALL (Biometric Intelligent Glasses FOR ALL), Rodenstock ha come obiettivo offrire lenti biometriche a tutti.

La precisione biometrica fa la differenza

A partire dai 45 anni circa, il cristallino dell’occhio perde gradualmente la sua elasticità e la conseguente capacità di variare rapidamente tra la visione da vicino e quella da lontano. La lente progressiva è una lente per occhiali che supporta la visione in modo continuo, a tutte le distanze visive.

Un prerequisito per un’esperienza visiva nitida nelle diverse direzioni di sguardo e a tutte le angolazioni è l’adattamento personalizzato di una lente progressiva.

Fino ad oggi, la maggior parte delle lenti per occhiali sono state prodotte sulla base di un esame della vista tradizonale, in cui solo quattro parametri di prescrizione sono determinati per il calcolo della lente. Producendo le lenti unicamente sulla base di queste quattro misurazioni vengono utilizzati, come parametri biometrici, dei valori standard, derivanti da un modello di occhio ridotto che soddisfa solo il 2% degli occhi. Ciò di cui non si tiene conto è che ogni occhio è unico – per esempio, nella forma del suo cristallino e della cornea, il che influisce sulla precisione con cui la lente viene adattata alle esigenze individuali dell’occhio.

La scelta migliore: lenti biometriche basate sulla tecnologia DNEye®

Con le lenti biometriche basate sulla tecnologia DNEye®, Rodenstock ha creato un cambio di paradigma nel calcolo delle lenti progressive, determinando con precisione la forma e le dimensioni uniche di ogni occhio e tenendone conto nel processo di produzione.

La produzione di lenti, basata sull’esatta misurazione dell’occhio con DNEye® Scanner, porta a lenti che forniscono a chi le indossa la visione più nitida, per le quali Rodenstock determina la biometria dell’intero occhio. Questo include la lunghezza dell’occhio e diverse migliaia di punti dati – processo unico nel settore. Grazie a questa raccolta di dati viene creato per ogni singolo occhio un modello esatto e preciso. Tutti i dati biometrici rilevanti confluiscono direttamente nel processo di produzione delle lenti. Su questa base viene poi calcolata una lente che si adatta nel modo più accurato possibile ad ogni singola persona. In questo modo, Rodenstock può determinare il centro di visione nitida per ogni singolo occhio. E i portatori di occhiali beneficiano della visione più nitida sotto ogni angolo e in ogni direzione di sguardo, ovunque stiano guardando.

L’alto grado di precisione biometrica di queste lenti, basato sul modello esatto dell’occhio di chi le indossa, ha ispirato a Rodenstock un nuovo nome. Rodenstock ora chiama queste lenti: B.I.G. EXACT™.

Una nuova alternativa: le lenti biometriche basate sull’intelligenza artificiale

All’inizio della ricerca biometrica, Rodenstock ha affrontato una sfida: una vecchia norma utilizzata nella produzione di lenti progressive. Una vecchia norma con cui la maggior parte dei produttori di occhiali usa i quattro parametri di prescrizione standard come unico input per produrre le lenti.

Da qui ha avuto inizio il nostro progetto di sfruttare al meglio il potenziale dei quattro parametri di prescrizione standard per cercare un nuovo modo per fornire una visione più nitida ai portatori di lenti progressive, anche quando le misurazioni precise di DNEye® Scanner non sono disponibili.

Con l’ausilio dell’intelligenza artificiale e di una delle più vaste raccolte di dati biometrici del settore, che comprende 500.000 misurazioni biometriche individuali degli occhi, Rodenstock ha creato un nuovo standard per il calcolo delle lenti. Questa nuova norma per calcolo delle lenti permette di creare un modello biometrico dell’occhio basato su AI anche se sono disponibili solo i quattro parametri di prescrizione standard. Questo ci permette di raggiungere un livello molto più accurato di precisione biometrica per le lenti progressive standard, anche quando le misurazioni con DNEye® Scanner non sono disponibili. Rodenstock chiama le nuove lenti realizzate con tecnologia AI

B.I.G. NORM™.

B.I.G. VISION® FOR ALL con B.I.G. EXACT™ e B.I.G. NORM™

Mentre la precisione e i vantaggi delle lenti B.I.G. EXACT™, calcolate sulla base delle precise misurazioni ottenute con DNEye® Scanner, sono ancora impareggiabili, con le nuove lenti B.I.G. NORM™ Rodenstock può mantenere la promessa e offrire lenti biometriche a tutti. Rodenstock inizia una rivoluzione biometrica e rafforza la sua filosofia B.I.G. VISION® FOR ALL anche con parametri di prescrizione standard.

A proposito di Rodenstock:

Il gruppo Rodenstock è uno dei principali produttori mondiali di lenti per occhiali di alta qualità. Con la filosofia “B.I.G. VISION® FOR ALL – Biometric Intelligent Glasses”, rappresenta un cambio di paradigma nelle lenti progressive individuali. L’azienda, fondata nel 1877 e con sede a Monaco, impiega circa 4.900 persone in tutto il mondo ed è rappresentata da uffici commerciali e partner distributori in più di 85 paesi. Rodenstock ha impianti di produzione in 14 sedi in 13 paesi.

Ulteriori informazioni sotto: bigprecision | Rodenstock



Venite a trovarci anche su

facebook.com/Rodenstock/



www.youtube.com/RodenstockGroup



www.instagram.com/rodenstock_official/



www.linkedin.com/company/rodenstock

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1778770/Rodenstock_Logo.jpgPhoto – https://mma.prnewswire.com/media/1778771/Rodenstock_BIG.jpg