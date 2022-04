Nuovo concept e nuovi colori: ecco Aviva Rainbow. Parte il countdown

Aviva Rainbow è nuovo concept di Aviva Wines, che da un paio di anni ormai sta spopolando praticamente ovunque. Due nuovi colori e un nuovo concept con 11°: così il brand lanciato da Driss El Faria è pronto a scrivere una nuova pagina per lo spumante colorato e aromatizzato. Nelle prossime settimane Aviva Rainbow sarà disponibile non solo on line, ma anche nei punti vendita. E’ così l’estate 2022 per Aviva inizia letteralmente con il botto. Solo pochi mesi fa il brand aveva lanciato l’aperitivo, che ha conquistato il mondo delle feste e delle pasticcerie. Un colore accattivante per la bevanda aromatizzata al gusto di bitter e arancia con una gradazione alcolica contenuta pari all’8%, che si inserisce nella categoria dei ready to drink. Ma adesso il conto alla rovescia è partito per Aviva Rainbow, manca davvero poco.