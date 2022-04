Attentato a Tel Aviv, ucciso responsabile attacco

(Adnkronos) – E’ stato ucciso durante uno scontro a fuoco con le forze israeliane l’autore dell’attacco sferrato ieri in serata a Tel Aviv, costato la vita a due persone ed il ferimento di 12. Lo riporta il Jerusalem Post, citando lo Shin Bet.

Il sospetto, identificato come un 28enne palestinese di Jenin, è stato trovato vicino a una moschea a Jaffa dagli uomini dello Shin Bet. Non sarebbe stato affiliato ad alcuna organizzazione e non era noto alle autorità israeliane, ma si trovava in Israele illegalmente.