Atalanta-Torino 4-4, festival dei rigori e dei gol

(Adnkronos) – Atalanta e Torino pareggiano 4-4 nel recupero della 20esima giornata di Serie A. Il festival del gol si apre al 4′ con la rete di Sanabria che porta in vantaggio i granata con un tocco ravvicinato. Al 17′ replica nerazzurra con il rigore trasformato da Muriel per i padroni di casa. Il colombiano calcia anche il corner che al 22′ diventa un assist per De Roon: destro potente, 2-1. Il Toro ribalta la situazione tra il 36′ e il 63′ con la doppietta dal dischetto di Lukic, che trasforma 2 penalty. Al 67′ gli ospiti volano sul 4-2 con l’autorete di Freuler. Tutto finito? Macché. Tra il 78′ e l’84’ l’Atalanta raddrizza la situazione. Pasalic firma il 3-4 sfruttando l’ennesima invenzione di Muriel, che completa l’opera trasformando il rigore del 4-4. Il pareggio permette all’Atalanta di salire a 55 punti e di rimanere in corsa per un piazzamento europeo. Il Toro, a quota 44, non ha più nulla da chiedere al campionato.