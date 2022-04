Assalto Cgil, eseguite 5 nuove misure

(Adnkronos) – Cinque nuove misure eseguite dalla polizia per l’assalto alla Cgil avvenuto a margine della manifestazione di piazza del Popolo a Roma il 9 ottobre scorso. In particolare la Digos sta eseguendo un’ordinanza del gip di Roma, su richiesta della procura, che ha disposto misure cautelari personali nei confronti di cinque persone gravemente indiziate di aver preso parte a vario titolo alle violenze. Le misure si aggiungono alle 25 già precedentemente eseguite nell’ambito della stessa indagine.

Tra le cinque misure eseguite dai poliziotti della Digos di Roma ci sono un arresto per F. N., noto per l’appartenenza a movimenti orbitanti nella galassia dei No vax e nell’area dell’estrema destra; un obbligo di dimora e un obbligo di presentazione alla pg dal lunedì al sabato dalle 16 alle 17 per T.C., vicino al movimento di estrema destra Forza Nuova e appartenente al gruppo ultras juventino ‘Antichi valori’ e un obbligo di dimora per B.A., militante di Forza Nuova. Gli altri due obblighi di dimora riguardano P.M. ed E.E. Tutti gli obblighi di dimora prevedono il divieto di allontanamento dall’abitazione dalle ore 17 alle 22.

Le indagini condotte dalla Digos, con il supporto della Polizia Scientifica, coordinate dalla procura di Roma, hanno permesso, attraverso la visione dei filmati raccolti in diversi ambiti, di cristallizzare inconfutabili indizi di colpevolezza per i reati di devastazione e saccheggio aggravato; violenza e resistenza a pubblico ufficiale aggravata, e nei confronti di F.N. , destinatario della misura cautelare in carcere, anche di istigazione a disobbedire alle leggi e violazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Roma.