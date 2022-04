ANGEL X-Tech, il primo depuratore d’acqua a essere esposto in un Museo italiano

PRATO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Recentemente, ANGEL X-Tech Water Purifier Series (di seguito “X-Tech”), un inaspettato prodotto high-tech di purificazione dell’acqua, è stato inserito nella sua collezione dal Centro Pecci Prato, Italia. Questa è anche la prima volta che il museo raccoglie prodotti di tecnologia “nera” per la purificazione dell’acqua, il che ha attirato l’attenzione dei media, delle persone di tutti i ceti sociali e dei visitatori. Il motivo per cui la serie ANGEL X-Tech può diventare il primo prodotto di purificazione dell’acqua riconosciuto dalla famosa sala espositiva italiana di arte contemporanea nel settore è che questa serie di prodotti è realizzata da Pininfarina, una società di design che collabora con la Ferrari. Allo stesso tempo, utilizza anche due importanti tecnologie avanzate di purificazione dell’acqua per il settore aerospaziale. La nascita della serie ANGEL X-Tech fornisce nuove possibilità per lo sviluppo e l’innovazione dei prodotti dell’industria della purificazione dell’acqua.

Il primo marchio di depuratore d’acqua elencato nella collezione di Italia Centro Pecci Prato, una pietra miliare dell’innovazione del settore

Fondato nel 1988, il Centro Pecci Prato, il primo museo d’arte contemporanea in Italia, si occupa di esporre, collezionare, registrare e promuovere lo studio dell’arte contemporanea. È anche uno dei più importanti musei d’arte contemporanea in Italia. Ha una ricca storia e ha raccolto finora molte opere di grande valore artistico, come quelle di Andy Warhol che hanno innovato lo stile pop, ma è la prima volta che raccoglie prodotti di tecnologia nera di purificazione.

Non si può raggiungere un grande successo senza il contributo del team di design Pininfarina. Come una delle famose aziende di design che collaborano con la Ferrari, ANGEL ha una sensibilità inimmaginabile per il design industriale. Sia l’azienda ANGEL che il team di design Pininfarina traggono ispirazione dalle aspettative dei consumatori per esprimere l’arte e il mistero del “senso del futuro” attraverso “X”, e suscitare le infinite fantasticherie dei consumatori sulla forma dei futuri elettrodomestici. La loro cooperazione bilaterale per creare uno stile di design trans-avanguardistico iniettando l’elemento di moda “sport car streamline” nel linguaggio di design del depuratore d’acqua di fascia alta, e sovvertendo la tradizione dell’industria, dà così alla serie ANGEL X-Tech un forte stile “metallico” e il senso del futuro. Una volta che i prodotti sono apparsi nella sala della mostra d’arte, hanno subito attirato l’attenzione delle persone.

Dotato di soluzioni della tecnologia aerospaziale di purificazione dell’acqua, ANGEL è molto richiesto in 65 paesi del mondo

La serie ANGEL X-Tech ha anche aggiornato molte funzioni del prodotto. Il depuratore d’acqua ad alto volume A8 di questa serie adotta l’elemento filtrante ad osmosi inversa a lungo termine 2.0, frutto di una delle tecnologie aerospaziali di depurazione dell’acqua, che è stato sviluppato da ANGEL per tre anni ad un costo di 150 milioni, in modo da realizzare l’effetto di depurazione dell’acqua senza perdita di efficienza per cinque anni. Allo stesso tempo, il depuratore d’acqua ad alto volume A8 integra varie funzioni – per bere, lavare e riscaldare – e adotta il sistema a doppio comando a frequenza variabile leader nel settore per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori. Inoltre, il prefiltro della serie ANGEL X-Tech adotta anche la tecnologia di laminazione brevettata Aerospace, che migliora la precisione di filtraggio del 200% a 30 micrometri e ha un effetto anti-cracking. Il depuratore centrale adotta la nuova tecnologia di filtrazione a membrana di seconda generazione, e l’effetto di filtrazione dei metalli pesanti nell’acqua è fino al 99,8%. La macchina centrale dell’addolcitore dell’acqua adotta l’originale struttura filtrata dell’acqua dolce brevettata globale, in modo che l’effetto idratante dell’acqua sulla pelle sia migliorato del 30%. In tutto, le tecnologie di diversi prodotti sono state ottimizzate e sono diventate più moderne, intelligenti e comode, dimostrando una solida attività di ricerca e sviluppo del marchio.

Oltre alla leadership del design e delle funzioni, la serie ANGEL X-Tech raccolta dal Centro Pecci Prato questa volta beneficia della eccezionale forza del suo marchio. ANGEL si è concentrata sull’area di purificazione dell’acqua per 34 anni e ha partecipato ripetutamente alla formulazione dello standard cinese di purificazione dell’acqua. ANGEL possiede il più grande parco industriale di purificazione dell’acqua al mondo ed è anche la prima azienda a stabilire un laboratorio congiunto di purificazione dell’acqua con China Aerospace con la sua forte attività di ricerca e sviluppo. Non solo ha una profonda cooperazione con Huawei, Coca Cola, Starbucks e altri marchi noti a livello internazionale, ma è anche il fornitore di attrezzature per la purificazione dell’acqua per il China National Stadium “Bird’s Nest”, Beijing Daxing Airport e altri progetti nazionali. La sua solidità e reputazione sono evidenti a tutti e ciò spiega perché i suoi prodotti vendono bene in 65 paesi del mondo e conquistano la fiducia di più di 200 milioni di utenti.

Negli ultimi anni, la scienza e la tecnologia della Cina si sono sviluppate rapidamente, passando gradualmente da un “paese industriale” a un “paese scientifico e tecnologico”. Il rapido sviluppo del settore aerospaziale e di altri campi ne ha anche dimostrato l’enorme potenziale, e mostra al mondo come la Cina guidi lo sviluppo scientifico e tecnologico. Attualmente, la Cina basa il suo sviluppo princpalmente sulla scienza e tecnologia ‘dure’. E sullo sfondo della strategia di sviluppo che porta la nazione ai vertici della tecnica, ANGEL prende l’iniziativa nell’affrontare molti problemi scientifici e tecnologici, e aumenta inoltre continuamente gli investimenti nella R&S, in modo da portare vitalità nell’innovazione e guidare il continuo aggiornamento dell’industria di purificazione dell’acqua, e infine evidenziare la forza nazionale scientifica e tecnologica delle imprese cinesi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

