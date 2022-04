Alessandra Repini, The Italian Lady: il Bestseller per far conoscere le donne italiane in tutto il mondo

(Adnkronos) –

Milano, 27.04.2022 – Parlare dell’Italia e delle Italiane a tutto il mondo; divulgare informazioni corrette, reali e contemporanee, superando i soliti vecchi stereotipi sull’Italia; far conoscere l’Italian lifestyle e i prodotti italiani in paesi lontani, che hanno spesso grande ammirazione per l’Italia, ma in un quadro molto confuso e spesso errato.

Questo è l’obiettivo del libro di Alessandra Repini. Scritto direttamente in inglese, rivolto solo al mercato estero, il libro è un prezioso condensato di tutti gli aspetti delle 3 “F”s che tutto il mondo ci invidia: Fashion – Food – Furniture, ma anche Arte – Lirica – Vacanze – Lifestyle – Famiglia.

Ispirandosi a “La Scimmia Nuda” di Desmond Morris, Alessandra Repini osserva e studia la donna italiana con l’occhio divertito dell’etologo: come si veste, come mangia, come arreda la casa, come viaggia, come cresce i piccoli, come interagisce con gli altri.

È quasi un racconto – un elenco di esempi pratici da copiare ed esperienze personali: segreti, trucchi, indicazioni pratiche e soprattutto preziosissimi “Bigini”, che in inglese sono STUDY GUIDES. In poche parole, tutto quello che a una straniera serve sapere sull’Italia, per fare bella figura nel proprio paese – come circondarsi di bellezza, apparire sofisticata, classy, solare e amorevole, ma nel rispetto della propria cultura.

Dovendo raggiungere tutto il mondo, con particolare focus su Americhe e Asia, il libro verrà distribuito attraverso Amazon, grazie al profondo know-how di Giacomo Bruno (Bruno Editore) – riconosciuto esperto nel lancio e nella promozione online di libri ed ebook – sempre Nr 1 Bestseller.

“The Italian Lady” è disponibile a questo link: https://amzn.to/3vrugIL



