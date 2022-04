Al Campus Bio-Medico Roma una soluzione digitale per la gestione da remoto del paziente bariatrico

(Adnkronos) –

Una app ‘segue’ il paziente obeso dopo l’intervento di chirurgia bariatrica. Alla Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico, di Roma, una nuova soluzione digitale aiuta ad avere migliori risultati clinici e tempi minori degenza. Si chiama Get Ready* ed è ideata per tutte le persone gravemente obese candidate all’intervento bariatrico per supportarli in ogni fase della loro preparazione e del loro recupero post operatorio. Sviluppata da Medtronic, azienda leader di Healthcare Technology, nella fase di ideazione ed elaborazione, è stato coinvolto il team multidisciplinare e multispecialistico del Centro di chirurgia bariatrica della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico dove si eseguono in media ogni anno 500 interventi.

L’innovazione, si legge in una nota congiunta di Medtronic e Campus Bio-Medico, “nasce dall’esigenza di seguire in modo attivo e attento il paziente lungo tutto il percorso di cura, fino a portarlo al miglior recupero possibile dopo l’intervento e diminuire l’abbandono dei controlli, che oggi si attesta ancora al 60% di cui circa il 30% recupera peso. Da inizio anno sono 135 i pazienti del Centro che stanno utilizzando l’app. Ottimizzazione dell’uso delle risorse, riduzione del numero di consultazioni mediche in presenza, monitoraggio costante dei parametri del paziente, nonché una programmazione meglio gestita del percorso di preparazione all’intervento, sono solo alcuni dei benefici attesi dall’uso dell’app”.

L’obesità è una malattia cronica molto complessa e riguarda in Italia il 10% della popolazione, circa sei milioni di persone. Incide profondamente sullo stato di salute perché è associata a numerose e a volte gravi comorbidità come il diabete mellito di tipo 2 e le patologie cardiovascolari, ipertensione e ictus, varie forme di cancro e problemi di salute mentale che in varia misura peggiorano la qualità di vita e ne riducono la durata. Nei pazienti affetti da obesità grave che non hanno ottenuto risultati con la terapia comportamentale e farmacologica, la chirurgia bariatrica può rappresentare una scelta per una guarigione duratura e per ridurre il rischio delle patologie ad esso associate oltre che per riconquistare una migliore qualità di vita.

Ogni anno in Italia vengono eseguiti quasi 25mila interventi di chirurgia bariatrica, resi sempre più sicuri dalle nuove tecnologie e dall’applicazione del protocollo Erabs (recupero accelerato dopo chirurgia bariatrica). L’intervento rappresenta però soltanto una tappa del percorso del paziente bariatrico, un percorso difficile e impegnativo che va affrontato con consapevolezza e sostenuto da una efficiente ed efficace équipe multidisciplinare. Oggi la tecnologia offre un valido aiuto nella presa in carico del paziente perché consente di ottimizzare la gestione dell’intero percorso di cura del paziente obeso attraverso l’uso di una piattaforma digitale multicanale (web, mobile, sms) e di un protocollo di cura digitalizzato che permettono una adeguata e consapevole preparazione del paziente alla procedura chirurgica, nonché il monitoraggio remoto delle sue condizioni di salute da parte del team clinico durante tutto il percorso.

La app viene messa a disposizione dei pazienti nel momento in cui sono presi in carico dalla struttura ospedaliera, creando subito un legame diretto con il centro. Il percorso paziente supportato da Get Ready si sviluppa in tre fasi: la fase pre-operatoria, ovvero quella pre-chirurgica e di pre-ospedalizzazione, con la valutazione multidisciplinare che darà o meno l’idoneità all’intervento di chirurgia bariatrica, la fase dell’immediato post-operatorio per la gestione precoce delle eventuali complicanze, e la fase di follow up a medio-lungo termine, determinante per il paziente per il mantenimento nel tempo del peso perduto e delle buone condizioni di salute generali.

Ad ognuna di queste fasi corrispondono dei contenuti informativi che aiutano i pazienti ad avere un ruolo attivo nel loro percorso di cura grazie alla possibilità di registrare sintomi, misure di parametri biometrici e fornire risposte a questionari sul proprio stato di salute generale. Non solo: i pazienti ricevono contenuti educativi, indicazioni sulle procedure amministrative, linee guida sugli stili di vita, promemoria su esami o attività da svolgere e possono comunicare con il proprio team clinico attraverso il sistema di messaggistica interno all’app.

A sua volta, il team clinico riesce a fornire una concreta ed efficace assistenza da remoto proprio grazie a Get Ready, definendo il percorso e il protocollo di cura dei propri pazienti, monitorandone lo stato di salute attraverso i dati ricevuti e comunicando direttamente con i pazienti in caso di necessità. Il tutto in totale sicurezza, dato che la piattaforma è un SaaS (Software as a Service) in cloud, conforme alla normativa su privacy e sicurezza dei dati ed è capace di integrarsi con i sistemi It dell’ospedale. Un’innovazione utile, soprattutto nel periodo attuale di emergenza Covid 19 perché riduce la necessità di accessi ospedalieri od ambulatoriali.

“La necessità di mantenere un contatto costante con i pazienti candidati o sottoposti a chirurgia bariatrica specie in un periodo storico come questo che impone di ridurre all’essenziale spostamenti e contatti, ci ha spinto ad accogliere con entusiasmo la proposta Medtronic di contribuire alla realizzazione di un protocollo digitalizzato che consente allo staff clinico di seguire il paziente nel percorso pre e post intervento chirurgico”, dichiara Vincenzo Bruni, direttore della Chirurgia Bariatrica presso la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

“Il percorso di trattamento della obesità patologica – prosegue Bruni- per le sue stesse caratteristiche quali la valutazione preoperatoria, l’intervento chirurgico e il follow-up postoperatorio nel breve e lungo termine, ben si presta all’utilizzo dello strumento digitale che consente da un lato di mantenere un contatto continuo con il paziente, dall’altro di razionalizzare tempi ed utilizzo delle risorse. Inoltre, l’adozione del protocollo di trattamento Erabs (recupero accelerato dopo chirurgia bariatrica), impone il controllo stretto del paziente nella prima settimana post dimissione”.

Tra i benefici Get Ready per il medico e il paziente: semplicità nella configurazione e attivazione della soluzione per tutti gli utenti, ottimizzazione dell’uso delle risorse grazie alla possibilità di ridurre i giorni di degenza ed il numero di consultazioni mediche in presenza, nonché una programmazione meglio gestita con significativa riduzione del numero di cancellazioni degli appuntamenti all’ultimo momento per inadeguata preparazione del paziente o altre ragioni cliniche. Ma soprattutto migliori esiti di salute grazie all’adeguata preparazione del paziente alla procedura chirurgica e alla possibilità di rilevare tempestivamente situazioni critiche con conseguente riduzione di complicanze e re-ospedalizzazioni. Il coinvolgimento attivo del paziente nel proprio percorso di cura, inoltre, migliora in generale la sua esperienza, riduce l’ansia e lo stress e ha quindi impatti positivi sui tempi e sulla qualità del recupero post-intervento.

“Get Ready è una innovativa soluzione con la quale Medtronic contribuisce alla trasformazione digitale del Sistema sanitario, un processo che ha ricevuto un impulso straordinario dalla pandemia e dalla sempre più urgente necessità di utilizzare soluzioni digitali innovative per la gestione dei pazienti da remoto, spiega Marco De Luigi, General manager Integrated Health Solutions di Medtronic Italia e amministratore delegato di Ngc Medical.

“Questa opzione consente di ottenere un duplice vantaggio: offre ai pazienti la possibilità di giocare un ruolo da protagonista nel loro percorso di cura, a garanzia di migliori esiti di salute, e ottimizza l’utilizzo di risorse delle strutture ospedaliere, agevolandone la sostenibilità economica. Con questi obiettivi, la divisione Integrated Health Solution di Medtronic lavora per facilitare l’interazione tra medico e paziente tramite innovative soluzioni digitali e collaborative in ambito clinico. Siamo stati pionieri nella gestione da remoto e nel monitoraggio cardiologico, l’area terapeutica che da sempre contraddistingue Medtronic e oggi, con Get Ready, facciamo un ulteriore passo in avanti, consentendo una vera e propria innovazione di processo, andando quindi aldilà del contenuto tecnologico”, conclude.