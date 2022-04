Airtel e Mavenir conducono la prima convalida NSA 5G basata su Open RAN in India

Velocità di oltre 1 Gbps nella configurazione 5G Non-Standalone che convalida la crescente maturità della Open RAN

NUOVA DELHI–(BUSINESS WIRE)–Bharti Airtel (“Airtel”), principale fornitore di soluzioni di comunicazione dell’India, ha annunciato oggi di aver condotto con successo la prima convalida dal vivo della rete 5G basata su Reti di accesso radio aperte (Open RAN) in India in collaborazione con Mavenir, il fornitore di software di rete che sta plasmando il futuro delle reti con software cloud nativo compatibile con qualsiasi ambiente cloud e che trasforma il modo in cui il mondo si connette.

La soluzione per Reti di accesso radio virtualizzate e aperte (Open vRAN) di Mavenir si basa su hardware commerciale disponibile sul mercato e Radio 3500MHz che impiega interfacce aperte come definito da O-RAN Alliance.

