Mercato immobiliare: tutto su acquistare casa a Bologna

Se siete intenzionati ad acquistare case in vendita a Bologna vi tornerà molto utile il seguente articolo perché vi svelerà le informazioni fondamentali da sapere per poter procedere ad un ottimo investimento. Bologna, infatti, presenta un mercato immobiliare ricco ma complesso, occorre quindi approcciarsi in modo consapevole e preparato.

Le zone di Bologna

Iniziamo subito dal Centro Storico, ossia il cuore della città, circoscritto da antiche mura suggestive. Gli edifici storici ed i portici rendono la zona una decisione perfetta: tuttavia, i costi sono certamente elevati, aggirandosi tra gli Euro 3.700,00 al metro quadro.

I quartieri Bolognina e Corticella sono in fase di riqualificazione: Bolognina, nello specifico, è una zona estremamente multietnica con prezzi favorevoli e posizione strategica grazie alla vicina stazione; Corticella, invece, è a pochi chilometri dalle vecchie mura e presenta un comodo accesso alla tangenziale. Le zone prevedono un prezzo al metro quadro di Euro 2.700,00 al metro quadrato.

Il quartiere Porto-Saragozza, tra i quartieri più popolati e verdi, è ricco di attività commerciali e presenta un prezzo pari ad Euro 3.200,00 al metro quadrato.

La zona Toscana-Savena, seppur vicina al centro, è un quartiere verde e ricco di servizi (scuole in particolare). Gli appartamenti sono molto spaziosi e il prezzo è di circa Euro 2.700,00 al metro quadrato.

Il quartiere Santo Stefano è la zona benestante, con uno stile di vita mediamente alto. Sono presenti negozi di shopping di lusso ed immobili prestigiosi. I prezzi variano molto andando dagli Euro 3.100,00 fino agli Euro 4.200,00.

Alle porte di Bologna, infine, si trova San Lazzaro di Savena, con numerosi servizi disponibili e parchi verdi. Casalecchio di Reno, invece, immerso nei Colli bolognesi, è adatto alle famiglie e presenta molti comodi eventi, essendo sede dell’Unipol Arena. Il prezzo al metro quadrato per tali zone è pari ad Euro 2.600,00 al metro quadrato.

Casavo, la migliore soluzione per cercare casa

Come evidente il metodo più efficace per avere certezza di effettuare un buon investimento è quello di affidarsi a società specializzate nella vendita e acquisto di case a Bologna, come l’innovativa startup Casavo.

Società immobiliare attiva dall’anno 2017 che non agisce come intermediario ma come acquirente, per limitare i tempi di vendita e di acquisto dei beni, soluzione pertanto ideale per ridurre l’incertezza e lo stress legato a tali processi.

Casavo, inoltre, collaborando con le agenzie immobiliari presenti sul territorio garantisce un servizio maggiormente completo e soddisfacente, che consente di trovare l’immobile ideale che meglio si adatti alle proprie esigenze.