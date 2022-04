Abbigliamento donna online: i vantaggi di affidarsi a un grossista plurimarca

Se hai un negozio di abbigliamento ti renderai conto di come le mode passano rapidamente; il monomarca vicino a te potrebbe aver avuto delle difficoltà e reinventarsi da zero cercando di riconfermare la propria clientela è stata una lotta impegnativa. Una soluzione per evitare queste fatiche di marketing c’è: si chiama negozio multimarca. Acquistare abbigliamento donna online presso un grossista plurimarca ti dà modo di variare la tua proposta, colpire diversi target e soprattutto essere pronto ad acquistare ciò che è più di tendenza al momento.

I distributori di abbigliamento da donna online sono davvero numerosi e riescono a rispondere alle esigenze dei diversi negozianti; Ghiraf ad esempio conquista la fiducia di imprenditori e attività che possono scegliere tra una vastissima gamma di brand e capi già selezionati e di tendenza puntando soprattutto sul pronto moda: cioè su aggiornamenti periodici secondo la tendenza. Una marcia in più? Il negozio è riservato ai negozianti, quindi con partita iva, ma non sono richiesti ordini in quantitativi esagerati proprio per agevolare anche gli store di dimensioni ridotte.

Abbigliamento donna online: perché scegliere un grossista plurimarca

Partiamo dalle basi, perché dovresti scegliere un grossista? Si tratta di un professionista che mette a disposizione dei propri clienti una grande quantità di merce tra cui scegliere; il primo aspetto da sottolineare è certamente il vantaggio economico, i prezzi infatti sono molto competitivi. Un secondo motivo è la varietà: puoi scegliere tra tantissimi capi, brand e prodotti differenti; conoscendo la tua clientela individuare i vestiti giusti sarà un gioco da ragazzi. Inoltre, potendo scegliere anche piccoli quantitativi dai l’addio agli invenduti. Ma vediamo nel dettaglio quali sono i vantaggi:

– Prezzi. Come accennato puoi acquistare anche piccole quantità a prezzi competitivi; questo ti dà modo di avere costi finali più accessibili, invogliando la clientela ad acquistare da te. Inoltre, avendo prezzi più bassi potrai anche offrire scontistiche e promozioni.

– Grande scelta. Il grossista mette a disposizione tantissime proposte tra cui scegliere; puoi infatti selezionare moltissimi modelli diversi, il tutto tenendo in considerazione la tua clientela e il tuo target ma puoi anche sperimentare provando ad introdurre qualcosa di nuovo e diverso.

– Cambio vetrine. Potendo ordinare pochi pezzi e potendo anche acquistare con più frequenza potrai rinnovare settimanalmente le tue vetrine ma anche la fornitura del tuo negozio; in questo modo infatti potrai riuscire ad attirare l’attenzione. Fai sapere il giorno di consegna ai tuoi clienti abituali, si fidelizzeranno.

– Online. Potendo acquistare online avrai molta più scelta non dovendo limitarti solamente ai grossisti della tua zona, inoltre potrai avere spedizioni rapide ed efficaci.

Perché puntare su un multimarca

Sappiamo che forse è più semplice diventare un punto di riferimento sul territorio per un unico brand, avere la licenza e diventare un franchising ma sei sicuro sia davvero la scelta giusta? La moda è fatta di tendenza, sale e scende in continuazione. Ecco perché vorremmo fornirti un supporto concreto e svelarti i vantaggi di un multibrand.

Un negozio multimarca ti dà modo di restare al passo con i tempi, di capire le tendenze e muoverti a seconda anche delle esigenze della tua clientela. Le persone che si sono fidelizzate a te potrebbero cambiare gusti, essere influenzati dalle tendenze o semplicemente crescere: hai due scelte, cercare di fidelizzare la nuova fascia d’età in cui si trovano i clienti abituali, oppure ringiovanire e recuperare le fasce precedenti che al momento non ti conoscono.

In entrambi i casi avere un multibrand ti dà modo di sperimentare, di fare piccoli investimenti per capire esattamente come posizionarti sul mercato della tua città. Se stai cercando un fornitore di abbigliamento online multimarca, dai un’occhiata a Ghiraf che con le sue proposte ti conquisterà.