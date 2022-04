5 Consigli per la ristrutturazione di un piccolo bagno

Sfida creativa per qualsiasi professionista dell’interior design, la ristrutturazione di un piccolo bagno può essere un’opportunità per dotare la propria casa di prodotti innovativi o soluzioni due in uno che, oltre a moltiplicare lo spazio, permettono di dargli un plus di modernità e praticità.

Per venire incontro alle necessità di chi sta pensando di rimodernare un bagno dalle piccole dimensioni, gli esperti di Roca hanno stilato 5 proposte che permettono di sfruttare al meglio ogni centimetro dell’ambiente, senza rinunciare al comfort e all’ordine.

Spazi senza barriere

Se si vuole installare una zona doccia, è bene ricordare l’importanza di rimuovere le barriere architettoniche per favorire la sensazione di spazio. La maggior parte dei piatti doccia extra piatti consente il taglio su misura in modo da poterli installare a filo del pavimento in qualsiasi bagno.

I modelli della collezione Terran, ad esempio, offrono una superficie strutturata simile alla pietra che, grazie ad un’ampia scelta di finiture, si adatta ad ogni stile.

Soluzione 2 in uno

Per gli amanti del design industriale, che vogliono cogliere la sfida di riformare un bagno piccolo, è possibile installare un sistema davvero rivoluzionario.

W+W di Roca è un lavabo con wc integrato che filtra l’acqua del primo per l’uso nello scarico della toilette. Vincitore di numerosi premi internazionali, questa soluzione unisce innovazione ed efficienza in appena 860 mm di larghezza.

Armadio a specchio

Caratterizzati da linee moderne e design minimalisti molto lontani dai modelli di un tempo, gli armadi a specchio tornano come un classico rinnovato.

In un bagno di pochi metri questi mobili compatti permettono mantenere la stanza in ordine, sfruttando lo spazio sopra il lavandino.

Dotati di luce LED integrata negli specchi, modelli come Eidos moltiplicano la capacità di stoccaggio da 600 a 1000 mm, mentre i modelli Luna permettono di scegliere tra diverse soluzioni con una o più porte.

Mobili compatti

Per chi ha pochissimo spazio a disposizione, una buona soluzione è optare per un piccolo mobile lavabo. Ci sono mobili a fondo ridotto che sono perfetti per l’installazione in un bagno stretto o per guadagnare centimetri intorno al lavandino.

La nuova collezione Ona di Roca, si compone di una serie di mobili per il bagno con una configurazione ultra compatta di 400 o 450 mm di larghezza. La linea The Gap invece, permette di tenere tutto in ordine con un fondo ridotto di 380 mm e una lunghezza di 500 mm. Per spazi ancora più angusti, la collezione Mini, con un fondo ridotto di 250 mm e 450 mm di larghezza, permette di riporre asciugamani o prodotti da bagno occupando ancora meno spazio.

Gli amanti della tecnologia

Se lo spazio disponibile nel bagno elimina la possibilità di installare un bidet, è possibile optare per delle toilette intelligenti dotate di una tecnologia che permette di prendersi cura della propria igiene intima. Sempre più diffusi in Europa, le Smart Toilet, grazie ad un getto d’acqua installato nel bidet e diverse opzioni di personalizzazione come la scelta della temperatura dell’acqua, l’inclinazione del getto e l’asciugatura, integrano il comfort del bidet alla toilette. Disponibile in cinque modelli, In-Wash, la smart toilet firmata Roca, ha opzioni sospese che liberano lo spazio sotto il vaso e anche una versione senza cisterna, In-Wash In-Tank che fa guadagnare fino a 20 centimetri di spazio. Un’altra soluzione è installare Multiclean, un sedile compatibile con la maggior parte dei WC Roca che richiede solo una presa d’acqua e un’altra elettrica per trasformare un WC convenzionale in uno intelligente.